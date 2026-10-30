Akseli Lahtinen juontajana sunnuntaina Kaustisella

Luennoitsijoina toimivat eläinlääkäri Antero Tupamäki ja ravivalmentaja Harri Koivunen. Erityisen mielenkiintoiseksi tilaisuuden tekee sen juontaja, pitkästä aikaa raviympyröissä nähtävä ja kuultava Akseli Lahtinen.

”Akseli kuljettaa tilaisuutta aihepiireittäin ja pystyy omalla osaamisellaan tarvittaessa haastamaan luennoitsijoita. Akselilla on puhelin, jota hän seuraa ja johon yleisö voi lähettää omia kysymyksiään WhatsAppilla”, Kaustisen radan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen kuvailee.

Tilaisuuteen oli tiistaiaamuun mennessä ilmoittautunut jo 180 henkeä. Tarjoilujen vuoksi radalla on toivottu ennakkoilmoittautumisia.

”Hienoa, että pystytään tarjoamaan tällaista yhteisöllistä toimintaa”, Jääskeläinen iloitsee.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Pohjanmaan Hevosenomistajat ry, Keski-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry sekä Kaustisen ravirata.