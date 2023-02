AKT:n lakko jatkuu tiistaihin saakka - Hevosurheilun jakelussa kysymysmerkkejä

21.2. on Hevosurheilun postiinjättöpäivä. Jalostuskuvasto jätettiin postiin maanantaina 20.2.

"Nyt on todella vaikeaa antaa mitään vedenpitävää arviota, miten tämän viikon jakelu onnistuu. Hevosurheilun postiinjättö on tiistaina, jolloin on vielä lakko päällä. Paljon riippuu siitä, miten lehdet saadaan eteenpäin, eli tuleeko jatkokuljetukset vain onko lakon piirissä olevia kuljettajia/kuljetuksia", Postista kommentoidaan.

"7 Oikein -lehden postiinjättö on lakon päätyttyä 22.2. eli sen pitäisi mennä jakeluun ihan normaalisti palvelulupauksen mukaisesti."