Akvarelli hakee isoa rahaa Tammaderbyssä – "Toivottavasti nyt saadaan juoksussa kohtalainen paikka"

Lauantaina Killerillä ravipäivä huipentuu 15 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan 5–6-vuotiaiden suomenhevosten Tammaderbyn finaaliin. Lähdön suosikki on syksyllä Villinmiehen Tammakilvassakin juhlinut Henkinen, mutta hyviä haastajia riittää muun muassa Akvarellin johdolla. Karsinnassaan Markku Latvalan valmentama 6-vuotiais sijoittui Nätti Tianan jälkeen kakkoseksi..”Positiivinen suoritus, sillä alla oli kuitenkin kolmen kuukauden tauko. Toivottavasti startti aukaisee paikkoja. Taukoa oli ihan vain takana siksi, ettei tämän 6-vuotislähdöt oikein ole nousseet kasaan. Tamman terveydessä ei ole ollut moitteita”, Latvala sanoo..Finaalissa Akvarelli avaa liikkeelle Nätti Tianan ja Henkisen ulkopuolelta radalta kolme. Vuosi takaperin Akvarelli sijoittui Jockas Ritan voittamassa Tammaderbyssä neljänneksi..”Silloin lähdimme matkaan radalta neljä ja valahdimme porukan hännille. Toivottavasti nyt saadaan juoksussa kohtalainen paikka. Silloin myös odottaisin pientä menestystä”, Latvala näkee..Lähes 70 000 euroa urallaan ansainneella Akvarellilla on startteja urallaan takana vasta 31. Lauantain lähtö tulee olemaan Henna ja Markku Latvalan silmäterälle kuluneen kauden osalta viimeinen..”Täytyy vielä hiukan miettiä kelien osalta lauantain kengitystä. Mitään isompia muutoksia emme kuitenkaan tee”, Latvala pohtii..Tammaderby 20251 Nätti Tiana / Jukka-Pekka Kauhanen2 Henkinen / Ari Moilanen3 Akvarelli / Tuomas Pakkanen4 Caramiitta / Aleksi Kytölä5 Lenkitär / Antti Veteläinen6 Keisu / Timo Tuominen7 Vanessan Lumo / Jukka Heiskala8 Vapiskaa / Saara Mäkinen9 Ypäjä Säihkyvä / Tapio Perttunen10 Muksva / Santtu Raitala11 B. Vanamo / Hannu Torvinen12 Tuulitimantti / Hannu Hietanen