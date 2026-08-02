Jockas Rita jälleen kuningatar, Akvarelli vei kihelmöivän päätösmatkan

Villilotta johti, Akvarelli seurasi ja suursuosikki Jockas Rita matkasi 4. ulkona. Villilotan kyydissä Henri Bollström yritti ajaa Jockas Ritalta pakoon päätöspuolikkaalla ja Akvarelli sai sen selästä tilaa. Markku Latvalan valmennettava iski Tuomas Pakkasen ohjastamana juuri maalilinjalla ykköseksi."Akvarelli teki ennen kuningatarkilpailua hyvät viimeiset juoksut. Sellaiset hevoset pärjää, joille sattuu huippukunto tälle viikonlopulle. Akvarelli teki tosi hyvän suorituksen joka matkalla. Se suoriutui hienosti”, Pakkanen kiitteli.Jockas Rita tuli aivan kärkiparin tuntumassa maaliin, ja Santtu Raitala tuuletti kolmossijalla ravikuningattaren titteliä. Villilotta oli kokonaiskilpailun kakkonen, ja Akvarelli oli kolmas.