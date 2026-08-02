Akvarelli ja Tuomas Pakkanen.
Akvarelli ja Tuomas Pakkanen.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Jockas Rita jälleen kuningatar, Akvarelli vei kihelmöivän päätösmatkan

Pitkästä matkasta tuli jännitysnäytelmä, jonka vei nimiinsä johtavan selästä iskenyt Akvarelli. Jockas Rita uusi kuningattaren tittelinsä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kuninkuusravit
Akvarelli
Jockas Rita
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi