Akvarellin kausi paketissa – ”Tälle vuodelle ei enää tähtäillä”

Teivon kuningatarkilpailussa päätösmatkan parhaimmaksi puristanut Akvarelli vetäytyi viikonlopun urakan jälkeen ansaitulle tauolle. Kokonaiskilpailussa kolmanneksi sijoittunut Alajärven ylpeys on saanut viettää rentoa elämää, eikä sen kanssa ole tarkoitus startata enää loppuvuoden aikana.”Tälle vuodelle ei enää tähtäillä. Kausi oli aika pitkä, kun aloitettiin jo maaliskuussa. Se on saanut lomailla, ja tamman on annettu unohtua tuonne laitumelle. Se on ollut vähän harmissaankin liian vähäisestä huomiosta”, Henna Latvala naurahtaa.”Varmaan vuodenvaihteessa aloitetaan taas treenit. Ensi vuonna on tarkoitus ajella samalla lailla tammalähtöjä, ja keväällä kausi aloitetaan sopivassa kohdassa. Kyseessä on nuori ja menevä hevonen, joten toivotaan terveitä vuosia. Toivottavasti tulee kunnon talvi, niin päästään treenaamaan suunnitelmien mukaan.”Latvalan ajatukset palaavat ajoittain takaisin elokuun ensimmäiseen viikonloppuun.”Olihan se aivan mahtava viikonloppu. Alun perin ajateltiin, että jos tamma olisi vaikka kymmenes kokonaiskilpailussa, sekin olisi hienoa. Tuntui niin huikealta päästä ylipäätään mukaan. Toki tiedettiin, että hevonen on hyvä, mutta lopputulos oli aivan loistava”, Latvala tunnelmoi..Alajärven Akvarelli on Latvaloiden mestariteos