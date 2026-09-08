Akvarelli ja Tuomas Pakkanen
Akvarelli ja Tuomas Pakkanen huudattivat kuninkuusraviyleisöä voittamalla tammojen päätösmatkan.Kuva: Maisa Hyttinen
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Akvarellin kausi paketissa – ”Tälle vuodelle ei enää tähtäillä”

Kuningatarkilpailun kolmonen aloittaa valmistautumisen tulevaan vuoteen.
Julkaistu
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Akvarelli
Markku Latvala
Henna Latvala
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