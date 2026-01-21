Ala-Rantalalle voitto ja kolmossija Bergsåkerista

Ullabella kilpaili Bergsåkerissa tammalähdössä, joka ajettiin ennen T86-kohteita. Antti Ala-Rantala käänsi tamman viidennestä ulkoa kolmannelle radalle 1200 metriä ennen maalia. Ullabella eteni vahvasti ja meni johtoon loppukaarteessa, kun keulassa juossut Beryll laukkasi. Tiina Ala-Rantalan hoitama Tekno Odinin 5-vuotias tytär vastasi ohitusta yrittäville ja vei 40 000 kruunun ykkösen ajalla 29,1/2160."Bergsåkerin rata sopi meille hyvin, ja pystyimme ajamaan hokkikengillä. Viime startissa rata oli liian pehmeä, eikä hevonen saanut pitoa ja laukkasi. Varaa ei lopussa ollut, sillä laukka oli lähellä, piti ajaa varmanpäälle", Ala-Rantala totesi voittajahaastattelussa.Ala-Rantalan Havglimt juoksi kylmäveristen avoimessa ryhmässä ja nappasi hienon kolmossijan. Mats E Djuse ajoi Jan-Olov Perssonin Oppgårdsdrängenin keulaan viimeisellä takasuoralla. Voitto tuli ajalla 23,3a/2140, startti oli Oppgårdsdrängenin uran 100. Havglimt seurasi kirissä voittajaa. Se kävi maalisuoralla Svarte Petterin kanssa kamppailun kakkosijasta. Svarte Petter oli toinen, ja porukan perältä kiriin lähtenyt Havglimt kolmas tuloksella 23,8a."Oppgårdsdrängen tekee jatkuvasti hienoja juoksuja, se on todella varma kilpailija. Tutustuin siihen jo, kun se oli nuori, ja menin töihin Perssonille. Tänään mentiin tosi kovaa pätkä, kun matkaa maaliin oli 700 metriä. Loppusuoralla hevonen tuntui varmalta", Mats E Djuse sanoi.Malin Kullbergin omistama ja valmentama Valnes New Love ravasi Solvalla-voiton B-valmentajien lähdössä. Jorma Kontio pääsi hyvin liikkeelle takamatkalta, ja Valnes New Love matkasi kolmannessa ulkona. Love Youn poika eteni johtohevosen rinnalle kolmannella puolikkaalla. Valnes New Love punnersi kauden avausstartissa ykköseksi ajalla 15,3/2160. voitto oli myös Kontion ensimmäinen tällä kaudella. Sinna Kulberg on voittajan hoitaja."Valnes New Love teki hienon juoksun ja näytti, että se on kovassa kunnossa. Sillä on ollut pieniä ongelma syksyn aikana, ja kilpailemaan on päästy vähän. Alun otin tänään rauhallisesti, ja kiriin lähdimme 900 metriä ennen maalia", Kontio selvitti.Rauno Pöllänen oli lähellä voittoa jättiyllättäjä Dilemmalla Bergsåkerin T86-seiskassa. Pölläsen omistama Dilemma kiri vahvasti ja pääsi johtoon loppusuoralla. Daniel Wäjersten sai viime hetkillä kiritilaa Grand Safarilla, joka spurttasi niukasti ykköseksi ajalla 16,2/2140. Dilemma oli hyvä kakkonen.Andreas Lövdalin Ready Creation ja Tuomas Pakkasen valmentama Ray Of Sunshine ottivat tiukasti yhteen Solvallaserien420-karsinnassa, joka oli T86-pelin päätöskohde. Ready Creation pystyi pitämään johtopaikan, ja Claes Sjöströmin ajama Ray Of Sunshine meni sen taakse, avauspuolikas oli 09,7-vauhtinen. Ray Of Sunshine pääsi kirimään lopussa kolmatta rataa ja tuli vahvasti. Ready Creation paineli voittoon ajalla 14,7a/2140, Ray Of Sunshine jatkoi hienoja juoksija ja oli toinen.Timo Nurmoksen 5-vuotias tamma Golden Yolk ravasi uransa ensimmäisen ykkösen kolmannessa kilpailussaan Solvallassa. Björn Goopin ajama ja Linda Marttisen hoitama Greenshoen tytär taivalsi johtavan rinnalla, josta se eteni varmasti ykköseksi. Pakkasen tallin Canwego laukkasi loppusuoran alussa.Elina ja Tuomas Pakkasen tallista kilpaili kaksi hevosta Solvallan montélähdössä. Elina Pakkasen ratsastama Lake's Edina pinnisti johtavan rinnalta kolmanneksi. Maria Kurttilan ajama J.J.Dragon ei ollut parhaimmillaan ja jäi porukan hännille. Jonathan Carre karautti Kingsmanin keulaan toisella puolikkaalla, ja voitto tuli varmasti ajalla 14,5a/2140.