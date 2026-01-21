Antti ja Tiina Ala-Rantala.
Antti ja Tiina Ala-Rantala.Kuva: Anu Leppänen
Ala-Rantalalle voitto ja kolmossija Bergsåkerista

Ala-Rantalan talli teki menestyksekkään kilpailumatkan Bergsåkerin keskiviikkoraveihin. Ullabella toi voiton ja Havglimt kolmossijan.
