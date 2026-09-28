Ala-Rantalan tallilla pitää kiirettä Suomessa ja Ruotsissa – ”Kaikki pitää suunnitella hyvissä ajoin”

Tämän viikon torstaina Bergsåkerissa starttaavat Antti Ala-Rantalan tallista Havglimt, Smedheim Braut, Gott Klirr ja Sol Storm. Kvartetti palaa nopeasti Suomeen, sillä jokainen kilpailee jo lauantaina Kaustisen Toto75-finaaleissa ja saa kavereikseen kvintetin Maze Craze Ass, Ksar, Dont Touch Me, Global Dash sekä Informed Am. Ruotsin puolella hevoset kamppailevat noin 5 000 euron voitoista ja Kaustisella jokaiselle yhdeksälle hevoselle on tarjolla 10 000 euron ykköspalkinto."Aamulaivalla lähdemme torstaina kello kahdeksan Vaasasta ja Uumajassa olemme yhdentoista maissa. Meillä on varattu Heidi Hiltuselta karsinat ja hevoset voivat käydä pihallakin jaloittelemassa. Noin kahdelta lähdemme Uumajasta kohti Bergsåkeria, minne matkaa on 270 kilometriä", Antti Ala-Rantala kertoo.Ihan yksin ei Ala-Rantala Ruotsin reissusta suoriudu."Siellä ovat mukana vaimoni Tiinan lisäksi Susanne Klemola ja Marko sekä Sara Hautamäki, jotka kaikki ovat ajotehtävissä. Bergsåkerista palaamme hotelliin Uumajaan yöksi noin yhdeltä. Kello 11.15 on paluulähtö Suomeen ja kotona Kauhavalla olemme viiden maissa. Hevoset saavat illalla jaloitella pihalla ja onneksi ne ovat kokeneita reissaajia", Ala-Rantala toteaa.Yhdeksällä hevosella Kaustisella starttaaminen vaatii sekin oman suunnitelmansa."Kun on yhdeksän hevosta startissa, niin paikan päälle pitää lähteä kolmella autolla aamupäivällä. Onneksi ajomatka ei ole kuin toista tuntia. Kaikki pitää kuitenkin suunnitella hyvissä ajoin: kärryt, varustemuutokset, balanssit ynnä muut. Henkilökuntaa on mukana varmaan saman verran kuin Ruotsissa, koska kaikki tapahtuu lähdöissä 6–10", Ala-Rantala pohtii."Olisin tyytyväinen Bergsåkerista ja Kaustiselta 10 000 euron kokonaisansioihin. Ne varmaan menisivät 50–50. Smedheim Braut ehkä hyötyy eniten ja Gott Klirr vähiten lyhyestä starttivälistä.”Lopuksi Ala-Rantala antaa vielä pelaajille vinkin."Sol Stormia vihjasin jo syyskuussa Vermoon, missä se voitti, vaikka rankingin laatijat eivät kommenteistani piitanneetkaan. Ruotsissa on varmasti kova lähtö, mutta ruuna osaa kärrylähdöistä poiketen mennä montéssa ravia ja on nopeutensa ansiosta yllätysvalmis", Ala-Rantala päättää.