Antti Ala-Rantalan valmennettavat kilpailevat tällä viikolla sekä Bergsåkerissa että Kaustisen finaaliraveissa.
Antti Ala-Rantalan valmennettavat kilpailevat tällä viikolla sekä Bergsåkerissa että Kaustisen finaaliraveissa.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Ala-Rantalan tallilla pitää kiirettä Suomessa ja Ruotsissa – ”Kaikki pitää suunnitella hyvissä ajoin”

Antti Ala-Rantalan valmennettavilla on vauhdikas loppuviikko kaviourilla.
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