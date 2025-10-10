Ala-Rantalan tallissa kaksi lähtijää ja yksi tulija – "Voi olla aika soiva peli Suomeen"

Kylmäveriruunat Ard ja Reime Blesen ovat poistuneet Antti Ala-Rantalan valmennuslistalta. Kaksikon kilpaura on ainakin ravien osalta ohi. Molemmat hevoset ovat toistaiseksi Ala-Rantalan omassa omistuksessa, mutta hän kauppaa niitä ratsuina.”Ard kärsii hankosidevammasta. Sillä meni toisen takajalan hankoside helmikuisen Oulun startin jälkeen, ja nyt kesällä treenatessa sillä reagoi myös toinen takajalka. Tein sitten omistajille sellaisen ehdotuksen, että vaihdetaan Ard minun omistukseeni, ja sen omistajat ovat nyt suurelta osin minun treeniini siirtyneen Jazzån takana. Se on nyt ratsastusopissa Karoliina Koistisella Ähtärissä”, Ala-Rantala selvittää.”Reime Blesenin kanssa nostin kädet pystyyn Oulun startin jälkeen. Se oli meille tullessaan laiha, ja siitä oli etukäteen tieto, että siinä on jotain häikkää. Hevosella on toinen takajalka huonompi. Yritin sitä kesän laittaa, hoidin ja uitin sitä, ja välillä näyttikin, että siitä voisi tulla hyvä peli. Toinen takajalka kuitenkin väsyy ja puutuu, minkä takia sen ravi ei toimi. Oulussa se meni periaatteessa puolitoista rinkiä ihan hyvin. Viimeisellä puolikkaalla tuli kuitenkin totaalinen stoppi. Startin jälkeen tultiin kyselemään sen ravista, niin sanoin, että ei tarvitse olla huolissaan, se ei enää tule kilpailemaan.”Ala-Rantala sanoo, että ratsuna Reime Blesen toimii kuitenkin hyvin.”Parempi laittaa se muihin hommiin, missä ei jalat ole aivan niin lujilla. Ei nykypäivänä viitsi kilpailla huonoravisella hevosella. Se ei ole kivaa kenellekään.”Myös Reime Blesen asustaa tällä hetkellä Ähtärissä Karoliina Koistisen luona ja opettelee uutta uraa.”Meiltä on aiemminkin mennyt hevosia hänelle, kuten Sjö Kongen, joka jouduttiin valitettavasti lopettamaan, koska sille tuli nivelrikkoa.”Kahden lähtijän vastapainoksi Ala-Rantalan talliin on saapunut myös yksi uusi hevonen: 5-vuotias ruuna Infinity Of Joy.Ruotsissa Ola Åsebon käsistä koko tähänastisen uransa kilpaillut hevonen on ehtinyt startata 23 kertaa totosijoin 3-3-4. Sen voittosumma on reilut 320 000 kruunua eli vajaat 30 000 euroa.Infinity Of Joy kilpaili edellisen kerran viime lauantaina Bodenissa ja sijoittui kuudenneksi."Se on yhden tutun omistajan hevonen. Infinity Of Joyta hoidettiin keskiviikkona. Ehkä kuukauden päästä tullaan starttiin. Se teki Bodenissa johtavan rinnalta ihan hyvän esityksen, eikä luovuttanut missään kohtaa. Elokuussa se meni tuloksen 12,7 täydellä matkalla. Se voi olla aika soiva peli Suomeen", Ala-Rantala kertoo."Yhden kerran olen ehtinyt ajamaan hevosella. Se tuli maanantai-iltana Suomeen."