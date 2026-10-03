Pelimanni-ajossa juhlinut Alarik Huikea teki valmentajaansa vaikutuksen jo yksivuotiaana – "Tuli olo, että tuo pitää ostaa"

Alarik Huikea jatkoi viime viikolla alkanutta voittotehtailuaan myös Kaustisen perinteisessä Pelimanni-ajossa. Hevosen valmentaja Antti Ojanperä jatkoi kyydissä, ja hän suuntasi orin kanssa suoraviivaisesti keulapaikalle. Wertti tuli rinnalle ja puristi väkevästi kakkoseksi. Vänrikki oli Wertin takaa hyvä kolmas.Antti Ojanperän tallin nuori nousukas oli mukana jo Tampereen Kuninkuusraveissa. Silloin lataus meni yli, ja Alarik Huikea pilasi laukkoihin.“Alarik Huikealta odotettiin tottakai jo kunkkareissa paljon. Se on lahjakas, ja kun kaikki on kohdallaan, niin ensi vuonna se pystyy olemaan ihan toptop", Ojanperä kuvaili.Hevosen on kasvattanut Aino-Maija Aarnikoivu, jolta ori on ostettu yksivuotiaana. Sen isä on Ojanperän huipulle nostanut Jokivarren Kunkku."On siinä aika paljon samaa kuin Jokivarren Kunkussa. Yksivuotiaana se näytti aivan Kunkulta, siinä oli samanlainen leima. Tuli olo, että tuo pitää ostaa. Varsa näytti hienolta", Ojanperä kiitteli.