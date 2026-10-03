Alarik Huikea ja Antti Ojanperä veivät Pelimanni-ajon nimiinsä.
Alarik Huikea ja Antti Ojanperä veivät Pelimanni-ajon nimiinsä.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Pelimanni-ajossa juhlinut Alarik Huikea teki valmentajaansa vaikutuksen jo yksivuotiaana – "Tuli olo, että tuo pitää ostaa"

Alarik Huikea sooloili keulasta tuloksen 23,4a/2100 viikkoa ennen PM-kisaa.
Julkaistu
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Toto75
Pelimanni-ajo
Alarik Huikea
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