Aleksi Kytölän talli vahvistui 12,4-tuloksen täydeltä matkalta juosseella italialaisruunalla – "Aika nopea hevonen"

Karstulassa talliaan pitävän Aleksi Kytölän valmennukseen on hiljattain siirtynyt 7-vuotias Delon Grif. 42 startista kymmenen voittanut italialaisruuna kilpaili aiemmin Ruotsissa Andreas Lövdalin valmennuksessa.”Hevonen on ollut tässä meillä jo jonkin aikaa. Nykyinen omistajakimppa osti sen huutokaupasta”, Kytölä taustoittaa Team Ei Leiki omistamasta Delon Grifista.Urallaan reilut 47 000 euroa ansainneen Delon Grifin ennätys täydeltä matkalta on 12,4a. Viime kaudella ruuna kisasi vain viidesti sijoittuen kahdesti kakkoseksi.”Starttikunto ei ole enää kaukana. Mukavasti hevonen treenaa ja on muutenkin kiva yksilö. Katselin muutamia sen edellisiä juoksuja, niin kyseessä on aika nopea hevonen”, Kytölä sanoo.