Alessandro Gocciadoron hevoset jäävät pois Härmästä – tässä on syy

Euroopan huippuvalmentajiin kuuluvan Alessandro Gocciadoron tallista piti juhannuslauantaina Härmän Powerparkin radalla kilpailla kaksi hevosta. Celiazin oli tarkoitus osallistua avoimeen tammalähtöön ja Executiv Ekin avoimelle lämminverimailille.Torstaina molemmat hevosista jätettiin kuitenkin pois.”Molemmilla hevosilla on kurkunpääntulehdus. Executiv Ekillä oikein tosi paha. Eläinlääkäri Valtteri Lintula tähysti ne”, Gocciadoron Ruosin tallilla työskentelevä Anu Niskanen kertoo.Niskanen paljastaa Gocciadoron Ruotsin tallissa olevan nyt muitakin hevosia kipeänä.”Torstailtakin meiltä joutuu kaksi hevosta jäämään pois Rättvikistä sairastumisen vuoksi”, Niskanen harmittelee.