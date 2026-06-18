Celiaz
Celiaz olisi lukeutunut Härmän avoimen lämminveritammalähdön suosikkeihin.Kuva: Maisa Hyttinen
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Alessandro Gocciadoron hevoset jäävät pois Härmästä – tässä on syy

Kilpailureissu Ruotsista Suomeen peruuntui.
Julkaistu
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Alessandro Gocciadoro
Anu Niskanen
Executiv Ek
Celiaz
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