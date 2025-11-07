Alessandro Gocciadoro
Alessandro Gocciadoro on Euroopan ykkösvalmentajia.Kuva: Anu Leppänen
Alessandro Gocciadoron valmentama luokkaori kilpailee Käpylä GP:ssä – "Pääsevät Ruotsista Vermoon samalla kyydillä"

Vermon 15.11. lauantairaveihin saapuu vieraita myös Ruotsista.
Julkaistu
Käpylä Grand Prix
Petri Hedman
Dundee As

