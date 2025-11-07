Alessandro Gocciadoron valmentama luokkaori kilpailee Käpylä GP:ssä – "Pääsevät Ruotsista Vermoon samalla kyydillä"

Lauantaina 15. marraskuuta ajettavien Vermon Toto75-ravien huippulähtöinä toimivat lämminveristen perinteikäs Käpylä Grand Prix sekä kylmäveristen Tähtisprintteri.Raveihin ilmoitettujen hevosten listaa tarkastellessa silmiin pistää perjantaiaamuna ainoana hevosena Käpylä GP:hen ilmoitetun Dundee Asin nimi, sillä 6-vuotias italialaisori valmentautuu Alessandro Gocciadoron Ruotsin-tallissa.Dundee Asin omistajaksi on merkattu Annamari Sipilä, mutta viime keväänä Elitloppet-viikonloppuna suomalalaisomistukseen siirtynyt ori on todellisuudessa omistuspohjaltaan porukkahevonen.”Todennäköisesti hevonen käy Suomessa nyt vain kilpailemassa. Sille on hyviä lähtöjä Ruotsissakin. Meidän Coolman Evo siirtyi hiljattain Lepistön Hannan Ruotsin-talliin ja se tulee starttaamaan Vermon pronssidivisioonakarsinnassa. Hevoset pääsevät Ruotsista Vermoon samalla kyydillä”, Dundee Asin omistajaporukasta Petri Hedman taustoittaa.Dundee As on kilpaillut urallaan 50 kertaa totosijoin 8-8-6. Reilut 253 000 euroa ansainnut ja 10,5-tuloksen täydellä matkalla mennyt ori voidaan silti nähdä Käpylä GP:n lisäksi myös myöhemmin kilpailemassa Suomessa.”Katsotaan kuinka Käpylä GP menee, ja miten hevonen jatkossa suorittaa. Mennään ihan tilanteen mukaan, että kummassa maassa on sille sillä hetkellä parempia avoimensarjan lähtöjä”, Hedman suunnittelee.