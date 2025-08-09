Allan Korven Muistostipendi perustettu – julkistettiin Pilvenmäen Tammavaltikka-raveissa

Raviurheilija ja -valmentaja Allan Korven muistoa kunnioittava rahasto ja stipendi julkistettiin Forssan Pilvenmäellä järjestettävien 75-ravien ja Allan Korven Muistoajon yhteydessä.

Allan Korven Muistorahasto myöntää vuosittain 2000 euron arvoisen Allan Korven Muistostipendin nuorille, lahjakkaille raviurheilijoille tai raviurheilua edistäville toimijoille. Stipendin on perustanut Allan Korven puoliso Katja Warborn.

Stipendin tarkoituksena on edistää suomalaista raviurheilua ja tukea tavoitteellisia nuoria, jotka pyrkivät huippu-urheilijoiksi ja alan ammattilaisiksi. Perustajalle on tärkeää, että stipendi kannustaa uutta sukupolvea sitoutumaan lajiin ja jatkamaan sen parissa tehtyä työtä.

”Allan eli ja hengitti raviurheilua koko elämänsä ajan. Hänelle oli aina tärkeää tukea nuoria ja antaa heille mahdollisuus kehittyä. Tällä stipendillä haluan kunnioittaa hänen elämäntyötään ja varmistaa, että hänen rakkautensa lajiin jatkuu”, rahaston perustaja Katja Warborn kertoo.

Ensimmäisen kerran stipendi on haettavissa syksyllä 2025. Hakuaika on 1.9.–30.11.2025. Jatkossa stipendiä on mahdollista hakea vuosittain keväällä, tarkemmasta hakuohjeesta tiedotetaan erikseen. Stipendin myöntämisestä vastaa rahaston hoitokunta, jonka puheenjohtajana toimii Katja Warborn.