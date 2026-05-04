Alma Cotter palasi Suomeen – "Alkukesästä hyvän kiiman sattuessa tamma saatetaan siementää"

Joulukuussa Petri Salmelan talliin siirtynyt Alma Cotter palasi viime keskiviikkona takaisin Orimattilaan Timo Korvenheimon valmennukseen. Ruotsissa tamma kisasi lopulta vain kolmesti saavuttaen Gävlestä yhden nelossijan."Siirsin hevosen Ruotsiin, että tuurit kääntyisivät, mutta ne menivät vain huonompaan suuntaan. Ensimmäiseen starttiin osui Solvallaan karmea vesisade, joka ei käy Alma Cotterille yhtään. Sitten Gävlessä rata oli kuin betonia ja seuraavalla kerralla Gävlen ravit keskeytettiin rataolosuhteiden vuoksi", omistaja-kasvattaja Kauko Sokkanen summaa.111 kertaa urallaan kilpailleen ja lähes 98 000 euroa ansainneen nyt 8-vuotiaan Alma Cotterin uran jatkoa vielä mietitään."Timo suunnitteli ajavansa hevosella maanantaina testiajoa, että näkee millaisella mallilla se on. Ruotsista palatessaan hevonen kävi Tampereen klinikalla tarkastettavana, eikä vikaa löytynyt kuin kengityksestä. Kenkä painoi hiukan pahasti kavionpohjaa vasten", Sokkanen kertoo."Alkukesästä hyvän kiiman sattuessa tamma saatetaan siementää. Sitten loppukesästä voisi vielä ajaa muutaman startin kilpaa", hän lisää.