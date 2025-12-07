Alma Cotter kuuluu kotimaisten lämminveritammojen parhaimmistoon.
Alma Cotter kuuluu kotimaisten lämminveritammojen parhaimmistoon.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Alma Cotter Petri Salmelan talliin – ”Siksi hevonen viedään Ruotsiin, että tuurit kääntyisivät”

Lähes 100 000 euroa urallaan tienannut Alma Cotter on siirtynyt Ruotsiin kilpailemaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kauko Sokkanen
Alma Cotter
Natasha B.R.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi