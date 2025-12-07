Alma Cotter Petri Salmelan talliin – ”Siksi hevonen viedään Ruotsiin, että tuurit kääntyisivät”

Viime kesänä Suur-Hollola-ajon finaaliin selvinnyt Alma Cotter on vaihtanut valmentajaa. Koko tähänastisen uransa Timo Korvenheimon käsistä kilpaillut 7-vuotias tamma on muuttanut Ruotsiin Petri Salmelan Tukholman lähettyvillä sijaitsevaan talliin.108 startissa 96 405 euroa tienanneen Alma Cotterin omistaja-kasvattaja Kauko Sokkanen kertoo, että päätös Ruotsiin siirtymisestä tehtiin yhteisymmärryksessä Korvenheimon kanssa.”Alma Cotter on uran aikana kärsinyt paljon huonoista lähtöradoista ja juoksunkuluista. Eivätkä nämä Suomen ratojen pinnatkaan ole käyneet sille. Tukholmassa pystyy ajamaan kesäkengässä tai korkeintaan pienessä hokissa. Pitkät hokit eivät sovi Alma Cotterille”, Sokkanen aloittaa.”Petri on seurannut Alma Cotterin juoksuja. Keskiviikkona soitin hänelle. Hän harmitteli, että tamma jäi sekä Jyväskylässä että Lahdessa pussiin. Huonoa tuuria on ollut, mutta siksi hevonen viedään Ruotsiin, että tuurit kääntyisivät. Jos ei pärjää, ei tarvitse ainakaan harmitella, ettei kokeillut.”Sokkanen kertoo myös harkitsevansa, jos Alma Cotterin astuttaisi keväällä.Pitkään Korvenheimon kanssa yhteistyötä tehnyt Sokkanen painottaa, ettei kaksikon väleissä ole mitään vikaa, eikä Alma Cotterin valmentajanvaihdokseen sisälly suurempaa draamaa.Sokkanen ja Korvenheimo ovatkin hankkineet yhteisomistukseensa 24 kertaa totosijoin 1–3–3 kilpailleen Natasha B.R.:n (Googoo Gaagaa). Kaksikko hankki 15,7-aikaisen 4-vuotiaan tamman Traveran nettihuutokaupasta reilut kaksi viikkoa sitten.”Se on mielenkiintoinen sukutamma. Timo kävi Bergsåkerissa raveissa, niin hän vei Alma Cotterin ’Petelle’ ja toi samalla Natasha B.R.:n tullessaan. Hevonen tuli vasta Suomeen, niin käydään se läpi ennen kuin aletaan miettimään starttaamista. Siinä on varmaan vähän laiteltavaa. Olemme tykästyneet googoogaagaalaisiin, ne ovat menneet hyvin”, Sokkanen kertoo.Natasha B.R. on samasta emästä kuin Antti Ojanperän käsistä menestynyt Lancelot B.R..Korvenheimo ja Sokkanen taas Travera-ostoksilla – lisäväriä pronssidivisioonaan