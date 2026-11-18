Kauko Sokkasen menestyshevosiin lukeutuvan Alma Cotterin kilpauran viimeiseksi startiksi jäi 9. marraskuuta Jokimaalla ajettu lähtö, joka oli hevosen uran 123. startti. Nyt hevonen jää odottamaan ensi kesän varsomista.”Nelisen kuukautta Alma on ollut jo kantavana Southwind Spiritistä. Heti Teivon Kuninkuusravien jälkeen se astutettiin. Hain sen viime viikolla takaisin Joensuuhun”, omistaja-kasvattaja Sokkanen taustoittaa.Kilpauransa Alma Cotter suoritti pääosin Timo Korvenheimon treenistä, mutta se ehti piipahtaa myös Ruotsissa Petri Salmelalla. Seitsemän voittoa ja 26 muuta totosijaa juossut 10,6-aikainen tamma keräsi radoilta lähes 98 000 euron voittosumman.”Jatkettiin vielä tänä kesänä uraa, että saataisiin voittosummassa 100 000 euron raja rikki. Ihan siihen ei päästy, mutta upea kilpahevonen Alma oli. Se on ollut ikänsä terve, eikä klinikalla ole juurikaan tarvinnut käydä”, Sokkanen kiittää.