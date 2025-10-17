Al's Boozy Suzy myytiin siitostammaksi – "Pohjolasta voi olla vaikea löytää parempaa emälinjaa"

Pääosin Pekka Visurin valmennuksesta Suomessa kilpauransa tehnyt Al’s Boozy Suzy on siirtynyt Rapidash-hevosia kasvattavien Kaarina ja Kalle Lammin omistukseen.Samalla hevosen kilpaura on tullut päätökseen ja tamma jo odottelee Ylöjärvellä ensi keväänä tapahtuvaa astutusta.”Uusi siitostamma oli haussa, kun vanhemmista tammoista Verona Laukko ja Anna Håleryd alkavat jo eläköitymään. Hevostalli.net-sivustolta bongasin Al’s Boozy Suzyn myynnistä kilpahevosten puolelta ja kysyin Pekalta, olisiko se myynnissä siitostammaksi? Pekka mietti kaksi viikkoa ja lopulta päästiin hinnasta yhteisymmärrykseen”, Kalle Lammi taustoittaa.Kilpaurallaan Al’s Boozy Suzy juoksi 93 starttia totosijoin 16-8-15. Radoilta se ansaitsi rahaa reilut 91 000 euroa ja ennätys 12,8aly syntyi elokuussa 2023 Kaustisella. Lammi tietää Visurin yrittäneen siementää Al’s Boozy Suzya jo tänä kesänä Propulsionilla, mutta tamma ei tullut kantavaksi.”Nyt meillä hevonen vain huilailee ja opettelee siitostammana oloa. Todennäköisesti koitamme saada sitä kantavaksi Calgary Gamesilla, mikä on saman emälinjan ori. Meillä on jo Al’s Boozy Suzyn emän Nancy Tillyn sisko Passion Tilly siitostammana ja siitä on kotona jo yksi tämänkesäinen calgarygameslainen. Haetaan myös tulevaan varsaan vähän samanlaista sukuyhdistelmää”, Lammi kertoo.Al’s Boozy Suzyn suku onkin laadukas, sillä samalta emälinjalta on kasapäin kruunumiljonäärejä. Derby-voittajia suvusta löytyy Ruotsin puolelta Calgary Gamesin lisäksi Fame And Glory ja Suomesta Seabiscuit.”Victory Tilly on sitten kirsikkana kakussa. Pohjolasta voi olla vaikea löytää parempaa emälinjaa”, Lammi toteaa.