Amérique pähkinänkuoressa, Pelle Multasen tarina ja kuinka Kaisa Tupamäki-Kukkamo kuntouttaa hevosen?
Valmennussarjassa Kaisa Tupamäki-Kukkamo kertoo kuntouttamisesta, sen perusajatuksista, vähimmäistavoitteista ja ihannetilanteesta.
Elämän muuttaneet hevoset -sarjassa Pertti Taimi muistelee, kuinka hän osti elämänsä hevosen Marinen, josta tuli mainio ravuri ja yksi kaikkien aikojen siitostammoista.
Hevospelaamisen ikuisuuskysymyksiä on, voisiko pelaamalla jotain tiettyä ohjastajaa joka lähtöön saman verran tehdä voittoa. Mitä viime vuotta tarkastelemalla selvisi?
Valmentaja, jokapaikan höylä, hevoset niin kilpailemaan kuin viimeiselle matkallekin kuljettava Aarre ”Pelle” Multanen on hänet hyvin tuntevien ihmisten mukaan mitä auttavaisin ihminen. Millainen on Punkalaitumelta maailman metropoleihin ponnistaneen Multasen tarina?
