Amanda Evo, Ginza ja EL Nightwish mukaan Forssan Tammavaltikkaan
Perjantaina Forssan Toto5-kierroksen päätöskohteena ajettiin Tammavaltikkakatsastus, josta voittaja EL Nightwish sai automaatisesti paikan Pilvenmäen kauden pääkisaan. Elina Laakkosen valmentama EL Nightwish voitti lähdön keulasta 08-vauhtisen päätöspuolikkaan myötä tuloksella 12,0a/1640 metriä.
Voittajaseremonioiden yhteydessä tiedotettiin myös Amanda Evon ja Ginzan saaneen kutsut Tammavaltikkaan. Amanda Evo sijoittui heinäkuussa Suur-Hollola-ajossa kakkoseksi ja se jatkaa kauttaan lauantaina Vermossa ravattavassa Suomen mestaruudessa.
Ginza siirtyi kesäkuun lopulla Hanna Lepistön treeniin, mistä kaikki kolme ajettua starttia ovat päättyneet vakuuttaviin voittoihin. Lepistön tallista kutsun Tammavaltikkaan on saanut jo Ete Jet, kun se voitti kesäkuun alussa ajetun Tammavaltikkakatsastuksen.
Tammavaltikka ajetaan Forssassa 11–12. syyskuuta. Perjantain avausmatka juostaan 1640 metrin ja lauantain päätösmatka 2640 metrin matkalla. Kokonaiskilpailun voittaa nopeimmalla kokonaisajalla.
Tammavaltikkaan kutsutut
Ete Jet (valmentaja Hanna Lepistö)
Ginza (Hanna Lepistö)
Amanda Evo (Dimitri Hedman)
EL Nightwish (Elina Laakkonen)