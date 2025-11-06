Amanda Evo rattaillaan Henri Bollström.
Amanda Evo on T5-pelin päätöskohteen suosikki. Kuvassa tammaa ohjastaa Henri Bollström, mutta Kouvolassa kärryille hyppää Veli-Pekka Toivanen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Amanda Evo keulaan ja karkuun Kouvolassa? – ”Meilläkin on hyvä hevonen ja hyvät lähtöasetelmat”

Dimitri Hedmanilla on tänään Kouvolassa kaksi hyvää saumaa voittoon.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Dimitri Hedman
Amanda Evo
Kouvolan ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi