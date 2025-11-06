Amanda Evo keulaan ja karkuun Kouvolassa? – ”Meilläkin on hyvä hevonen ja hyvät lähtöasetelmat”

Jyväskylän Korpilahdella talliaan pitävän Dimitri Hedmanin valmennettavat ovat ravanneet tänä vuonna jo 23 voittoa. Treenarin ennätyskausi on vuodelta 2015, jolloin täysosumia tuli 28. Voittoja on tullut varsinkin loppukesän ja syksyn aikana siihen tahtiin, että tänä vuonna ykkösiä saattaa hyvinkin tulla ennätysmäärä."En ole asiaa miettinyt lainkaan. Viisi voittoa on kuitenkin aika paljon. Vuosi lähenee loppuaan, joten tiukoille varmaan menee, mutta toivotaan, että oma ennätys menee uusiksi. On se mahdollista", Hedman pyörittelee.Hänellä on hyvä mahdollisuus kaunistella statistiikkaansa jo torstai-iltana Kouvolassa. Sinne hänen tallistaan matkaa kaksi hevosta.T5-pelin päätöskohteena ajettavassa enintään 100 000 euroa tienanneiden lämminveristen täyden matkan tasoitusajossa Hedmanin valmennettavista kilpailee Amanda Evo. Viime lauantaina Jyväskylässä tauolta palannut ja heti voittanut tamma on luotettu lähtönsä suosikiksi.Amanda Evon menestystä puoltaa lähtöpaikka. Se starttaa muiden alle 38 000 euroa tienanneiden tavoin paalulta, kun taas sitä enemmän ansainneet lähtevät 20 metrin takamatkalta. Amanda Evo pitänee paalun ykkösradalta keulan, mistä se olisi hankalasti lyötävissä.”Luulen, että niin ’Vellu’ (Veli-Pekka Toivanen) yrittää ajaa”, Hedman toteaa keulataktiikasta. ”Viimeksi Amanda Evo palasi pieneltä huoltotauolta. Se oli yllättävänkin hyvä, vaikka minulla oli ajatus, että se tarvitsee startin alle. Luulen sen menevän viime startista vielä vähän eteenpäin. Lähtö on kuitenkin tänään aika tasokas Kouvolan iltaraveihin. Meilläkin on hyvä hevonen ja hyvät lähtöasetelmat, joten luottavaisin mielin saa lähteä koittamaan.”Varustemuutoksia Amanda Evolle ei tehdä.Hedmanin valmennettavista Kouvolassa kilpailee myös uransa avaava Shantay You Stay. 3-vuotias tamma suoritti kesäkuussa koelähdön Ruotsissa aikaan 19,5.”Se on ollut treenissäni kolmisen kuukautta. Tamma on treenannut koko ajan, mutta olemme säästelleet uran aloitus, jos saisi sitten syksyn ja talven ajaa kilpaa. Kotona se on tuntunut koko ajan hyvältä. Yhden kerran olen käynyt Killerissä ajamassa 20-vauhtisen hiitin. Ihan positiivisin mielin lähden senkin kanssa Kouvolaan. Shantay You Stay on todella jaksava hevonen. Mielestäni sen pitäisi pärjätä tänään”, Hedman vinkkaa.