Amatööri nappasi yllätysvoiton Grand Nationalissa – hammaslääkäriasemalta laukkahevosen satulaan

Sam Waley-Cohen oli ilmoittanut tämän olevan hänen viimeinen kilpailunsa ja yllätysvoitosta tuli hänen unelmiensa täyttymys. Waley-Cohen on amatööri, joten hän ei saa 561 300 punnan voittosummasta virallisesti mitään. Päivätyönään hän on mukana hammaslääkäriaseman liiketoiminnassa. Hevosen omistaa hänen isänsä Robert Waley-Cohen ja sitä valmentaa irlantilainen Emmet Mullins. Noble Yeats on ensimmäinen 7-vuotias hevonen sitten vuoden 1940, joka on pystynyt voittoon.

Myös viime vuosi oli historiallinen, kun irlantilainen Rachael Blackmore voitti kilpailun ensimmäisenä naisena hevosella Minella Times. Tänä vuonna suuren mediahuomion kohteena ollut ratsukko ei kuulunut pelisuosikkeihin hevoselle määrätyn suuren lisäpainon vuoksi.

Lisäpainolla pyritään tasaamaan tasoeroja. Mitä menestyneempi hevonen, sitä enemmän hevoselle laitetaan extrapainoa satulaan.