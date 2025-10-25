Ravit Italia
Jani Peräsalo palkittiin päätöslähdön voittajana.Kuva: Kuvakaappaus Ippodromo La Favorita Palermo
Uutiset

Amatöörien EM-kulta Ruotsiin, Jani Peräsalo voitti viimeisen osalähdön

Miesamatööriohjastajien EM-kilpailu ajettiin lauantaina Palermossa Italiassa. Ruotsin Peter Arnqvist voitti kultaa. Jani Peräsalo ajoi voiton viimeisessä osalähdössä.
