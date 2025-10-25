Amatöörien EM-kulta Ruotsiin, Jani Peräsalo voitti viimeisen osalähdön

Amatöörien EM-turnaus alkoi Unkarin Attila Kuruczin voitolla. Hän piti sisäradalta johtopaikan Filippo Jetillä. Igor Fontin 4-vuotias poika paineli ykköseksi ennen Belgian Piet van Pollaertin ajamaa Filosseno Keytä. Jani Peräsalon Finlandia FBS laukkasi alkumatkalla ja hylättiin.Ruotsiin meni toisen EM-osalähdön voitto. Peter Arnqvistin ajama Depeche Club oli vahvin johtavan rinnalta, Brillantissimen 6-vuotias poika otti ykkösen ajalla 18,4/2000. Piet van Pollaertin Catch Me Boss kiri kakkoseksi ja keulassa ravannut Maltan Dylan Baldacchinon Caiman oli kolmas. Peräsalo tarjosi Bocca Doratalle juoksun kolmannessa ulkona, sijoitus oli kuudes.Ruotsalaisjuhlat jatkuivat kolmannessa EM-osalähdössä. Peter Arnqvist lähti Erenio Maisilla kolmannesta ulkoa kiriin. Yankeen Sliden poika voitti varmasti ajalla 16,6a/2000. Hollannin Ferry Hollanderin Ursus TFT nousi kakkoseksi. Peräsalon Elomar tsemppasi johtavan rinnalta kuudenneksi.Suomen sinivalkoiset värit saatiin voittajaesittelyyn viimeisessä EM-osalähdössä. Jani Peräsalo ajoi Commento Luisin voittoon ajalla 16,3a/2000. Espanjan Antonio Alzamora Biancon Deep Breath hävisi kymmenyksen.”Hevonen oli vanhantuntuinen koko matkan. Kun Espanjan mies tuli rinnalle, niin vastasimme hyvin. Tämä on ollut hieno kokemus, tapahtuma on erilainen mitä Suomessa, ja keli myös suosii”, Jani Peräsalo kertoi voittajahaastattelussa.Ruotsin Peter Arnqvist voitti kultamitalin 43 pisteellä. Unkarin Attila Kurich sai hopeaa ja Belgian Piet van Pollaert pronssia. Jani Peräsalo oli kokonaiskilpailussa seitsemäs 31 pisteellä. Ilman ensimmäisen osalähdön hylkäystä Peräsalo olisi taistellut mitalista.Tulokset FEGATin sivuilta.Jani Peräsalo edustamaan Suomea miesamatöörien EM-kisoihin