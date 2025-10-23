Suvi Vaittinen
Suvi Vaittinen taitaa kärryiltä ajamisen lisäksi raviratsastuksen.Kuva: Anu Leppaänen
Amatööriohjastajien PM-kisoihin Suomesta kova naiskolmikko – "Odottavaiset tunnelmat"

Sara Hautamäki, Milla Markkanen ja Suvi Vaittinen suuntaavat perjantaina kohti Norjaa ja amatööriohjastajien PM-kisoja.
