Amatööriohjastajien PM-kisoihin Suomesta kova naiskolmikko – "Odottavaiset tunnelmat"

Sunnuntaina Norjan Momarkenissa ratkaistaan amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruus. Tänä vuonna Suomea kilpailuissa edustaa ensimmäistä kertaa naiskolmikko, kun Sara Hautamäki, Milla Markkanen ja Suvi Vaittinen ovat mukana mestaruustaistossa. Reissuun he suuntaavat jo perjantaina.”Hyvät ja odottavaiset tunnelmat. Hienoa, että me kolme naista saimme paikat kisoihin. Olemme kavereita myös ravien ulkopuolella”, Suvi Vaittinen toteaa.Sara Hautamäki ja Milla Markkanen lunastivat paikkansa PM-kisoihin muodostettuaan kärkiparin viime vuonna ajetuissa amatööriohjastajien SM-kisoissa. Vaittinen sijoittui tuolloin neljänneksi, mutta peri edustuspaikan PM-kisoihin, kun kolmanneksi sijoittunut Jani Peräsalo suuntaa tulevana viikonloppuna miesamatööriohjastajien EM-kisoihin Sisilian Palermoon.”Tämä oli iloinen yllätys, sillä en ollut lainkaan varautunut lähtemään PM-kisoihin. Tänä vuonna pääsin viime hetkillä myös SM-kisoihin, kun finaalipaikka ratkesi vasta viimeisessä karsintalähdössä. Finaaleissa meni paremmin kuin kertaakaan tähän asti, joten jospa samalla taktiikalla olisi nytkin tiedossa menestystä”, SM-hopeaa saavuttanut Vaittinen nauraa.PM-kisoissa ajetaan kolme osalähtöä. Vaittisen ajokkeina lähdöissä toimivat Let’s Do It, Varenne Hangover sekä Thai Mississippi.”Nyt torstaina ajattelin illalla alkaa tutustumaan tarkemmin hevosiin. Lähtöpaikat olivat muuten hyvät, mutta yhdelle hevosista osui kasirata”, Vaittinen kertoo.Ennestään Vaittinen on ohjastanut Suomen lisäksi Virossa Tallinnan raviradalla sekä kertaalleen Ruotsin Solvallassa. Norja siis tulee olemaan hänelle uusi ravimaa kilvanajon osalta.”Siitä tämä reissu on myös kiva, että olen jo useamman vuoden halunnut lähteä Norjaan lomalle. Nyt pääsen sinne”, Vaittinen sanoo..Jani Peräsalo edustamaan Suomea miesamatöörien EM-kisoihin