Amatööriohjastajien viime vuoden kärkikolmikko podiumilla: Toni Ripatti (74 pist.), Sami Nummi (84 p.) ja Jani Suonperä (66 p).
Amatööriohjastajien viime vuoden kärkikolmikko podiumilla: Toni Ripatti (74 pist.), Sami Nummi (84 p.) ja Jani Suonperä (66 p).Kuva: Juhani Hynynen
Uutiset

Amatööriohjastajien SM-liigan finaalit alkavat sunnuntaina – "Muualla ollaan vähän kateellisia Suomelle"

Amatööriohjastajien SM-liiga huipentuu 18.10. Ylivieskassa ja 25.10. Kuopiossa ajettaviin finaaleihin.
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Toni Ripatti
Mitja Nummenmaa
Amatööriohjastajien SM-finaali
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