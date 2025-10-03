Amatööriraviohjastaja Toni Ripatti
Toni Ripatti on amatööriohjastajien Suomen mestaruus -kilpailun johdossa ennen ratkaisupäivää.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Amatööriohjastajien SM ratkeaa sunnuntaina Kuopiossa

Toni Ripatti valtasi finaalien avauspäivänä johtoaseman.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toni Ripatti
Amatööriohjastajien SM-finaalit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi