Amazing Playerin talvikausi alkaa 26.11. Vermosta – "Maltillisin miettein palataan"

Irina Sarinin menestyshevonen Amazing Player palaa neljän kuukauden tauolta kilparadoille, kun ruuna aloittaa talvikautensa Vermossa keskiviikkona 26. marraskuuta. Lämminveristen 2120 metrin ryhmäajona juostavaan kultadivisioonakarsintaan Jarmo Saarelan ohjastama Amazing Player arvottiin lähtöradalle kuusi."Maltillisin miettein palataan. Tauon aikana ei ole ajettu kotona mitenkään kovaa. Kerran vain on käyty radalla. Tarkoituksella pidettiin taukoa, kun pitkään olimme jo ajaneet kilpaa. Nyt talvi on taas tarkoitus kilpailla", Sarin kertoo.Amazing Playerin kohdalla talvikauden avauslähtö antaa taustavoimille osviittaa millaista kilpailuohjelmaa ruunalle lähdetään suunnittelemaan. Tauolta Sarin toivoo Amazing Playerille säästöjuoksua."Mielellään selkäreissu, ja nätti sellainen. Nyt tulee hokit taas alle, mutta 'Aimo' on niillä jopa parhaimmillaan", Sarin toteaa.Kuusivuotias Amazing Player on kilpaillut urallaan 75 kertaa totosijoin 20–13–7. Palkintorahoja 11,7-tuloksen täydellä matkalla kirjauttaneella ruunalla on reilut 195 000 euroa.