Amazing Warrior pinkoi lopun 09,5-vauhtia - Iikka Nurmonen is back!

Iikka Nurmonen lähti maaliskuussa Ruotsiin mukanaan tallin hevoset, eikä miestä nähty kolmeen kuukauteen Suomen raveissa kuin kerran. Tämän myötä Kavioliiga-raveihin tuli Iikan kokoinen tyhjiö, mutta viime viikkoina mies on palannut ryminällä lauantairavien parrasvaloihin.

Amazing Warrior hyödynsi sisäradan lähtöpaikkansa täydellisesti. Loppusuoraa tultiin kaasu pohjassa.

"Amazing Warrior on todella nopea heti ensimmäisillä askeleilla", Nurmonen kommentoi. "Se piti helposti keulat. Lähdössä ajettiin todella kovaa viimeiset 300-400 metriä, ja kyllä selästä hyökännyt Lake’s Action oli vakava uhka. Hyvin ruuna kuitenkin kaverille vastasi."

Ruotsin reissun jälkeen Amazing Warrior tuli kipeäksi, mutta tervehdyttyään se on aloittanut kahdella vakuuttavalla Toto75-ykkösellä.

"Hevoselle kuuluu todella hyvää. Amazing Warrior on viihtynyt Suomessa, eikä sillä ole ollut mitään isompia ongelmia."

Lake's Action tuli aivan voittajan kupeella maaliin. Quite A Lover seurasi 3. sisältä edellisen puserossa vahvasti, eikä Mask Off voinut 2. ulkoa 500 metrin kirillä ehtiä mukaan voittotaistoon. Kärkinelikolle on luvassa menestystä myös jatkossa.

