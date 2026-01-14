American Hero vaihtoi valmentajaa – "Katsotaan tilannetta jatkon osalta ihan rauhassa"

Reilut 1,5 vuotta Henry M. Bollströmin valmennuksesta kilpaillut American Hero on siirtynyt Lohjalle Jenni Danielssonin ja Toni Niemisen valmennettavien tallikaveriksi.Tommi Lähdekorven, Janne Mäenpään ja Jussi Sarakiven omistama American Hero kilpaili edellisen kerran marraskuun lopulla Vermossa ja on sittemmin kärsinyt jalkamurheista.”Nyt hevonen asustaa lähes meidän takapihallamme”, Lohjalla asuva osaomistaja Mäenpää hymähtää.”Väkisin ei enää yritetä kilparadoille, joten katsotaan tilannetta jatkon osalta ihan rauhassa”, Mäenpää jatkaa.American Hero on kilpaillut urallaan 107 starttia statistiikalla 23–19–8. Kesällä 2023 St Michelissä 08,9-ennätyksen juosseen ruunan voittosumma on lähes 335 000 euroa.