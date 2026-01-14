American Hero kilpaili valtaosan urastaan Pekka Korven valmennuksesta.
American Hero kilpaili valtaosan urastaan Pekka Korven valmennuksesta.Kuva: Anu Leppänen
American Hero vaihtoi valmentajaa – "Katsotaan tilannetta jatkon osalta ihan rauhassa"

Uran jatko 10-vuotiaan ruunan kohdalla on vielä kysymysmerkki.
Janne Mäenpää
American Hero

