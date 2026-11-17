Victor Björkroth työskenteli Amerikan vuodestaan ensimmäiset yhdeksän kuukautta Åke Svanstedtilla, joka pyörittää tallia New Jerseyn Legend Farmilla. Viimeiset kolme kuukautta Björkroth oli töissä Pohjois-Amerikan kärkivalmentajiin kuuluvalla Per Engblomilla.Engblomin valmennettavista Mon Amour antoi Meadowlandsissa 2023 lääkeainetestissä positiivisen virtsanäytteen, ja valitusprosessin jälkeen toukokuussa 2026 New Jerseyn tuomioistuin jätti 380 päivän kilpailukiellon voimaan. Verinäyte oli puhdas, mutta virtsanäytteestä löytyi kolmea ihmiselle tarkoitettua lääkeainetta. Engblom on koko prosessin ajan vakuuttanut syyttömyyttään.Björkroth oli erittäin tyytyväinen vuoden aikana saamiinsa kokemuksiin.. "Åke Svanstedt on kovin hevosmies. Hänen tallissaan on useita huippuhevosia, ja Åkella oli enemmän sellaista keep it simple -meininkiä. Treenattiin kovaa", Björkroth aloittaa."Per Engblomilla oli erilaista, mielenkiintoista ja sain hurjasti vastuuta. Hän on ollut Jimmy Takterin opissa, ja kokonaisuudessa systeemi oli enemmän amerikkalaista valmennustyyliä. Sain molemmista paikoista omaan tekemiseen hurjasti lisäpuhtia. Engblomilla ollessani tuntui oudolta lähteä peitsarin kanssa yksin raveihin, mutta niistäkin valjaista selvisin. Engblom ajoi vuonna 2025 rahaa sisään noin 10 miljoona dollaria, ja tallissa oli monenlaista hevosta. Pääsin vaikuttamaan yksityiskohtiin, ja tallissa jokaista hevosta käsiteltiin enemmän yksilönä.""Ovet on auki takaisin Amerikkaan, jos siltä tuntuu. Paljon jäi vielä näkemättä. Kannustan kaikkia muitakin lähtemään, jotka yhtään miettivät sitä. Lähtekää rohkeasti kokeilemaan, kotiin pääsee aina takaisin."Viikonloppuna Suomeen palannut Björkroth kertoo tulevaisuuden suunnitelmien olevan auki."Ainoa mikä on varmaa, että alan laittelemaan kesällä ostamaani Rockswing Artistia. Pyrin tulevaisuudessa hyödyntämään Amerikan reissun oppeja. Motivaatio on nyt kova, ja on lisäksi paljon asioita mitä muistella. Tästä jatkan päivä kerrallaan eteenpäin avoimin mielin", Björkroth päättää..Amerikan Vikke Åken opissa – "Olen päässyt raviurheilun Harvardiin"