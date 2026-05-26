Tino Keväänranta piipahti Amerikassa – "Reissu avasi silmiä"

Ajokiellon toukokuun alkuun saanut Tino Keväänranta hyödynsi huilin lähtemällä New Jerseyhin tutustumaan amerikkalaiseen hevosurheiluun."Kysyin muutamaa päivää ennen Riinalta (Rekilä) olisiko mitään paikkaa, jonne voisi päästä Amerikassa ajamaan hevosia", Keväänranta kommentoi. "Hän ehdotti Nancy Takteria. Asia eteni nopeasti, sillä ostin liput Reaykjavikin kautta Amerikkaan ja parin päivän päästä olin John F. Kennedyn lentokentällä. Olisi tosin pitänyt ottaa lento Newarkin kentälle, mutta pääsin junalla alaspäin ja Sonja Bothille yöksi. Kello oli aika paljon, mutta onneksi sain apuja Sonjalta. Hänen luotaan jatkoin seuraavana päivänä Takterille."Ensivaikutelma uudesta maasta oli nokialaiselle melkoinen kulttuurisokki."Ensinnäkin maailma, millaista siellä oli. Nokiallakin on ison maailman meininkiä, mutta laskeutuessa ikkunasta näkyi pelkkiä pystytorneja. Myös hevoshomma on erilaista. Takterin tallilla oli 60-70 hevosta, ja siellä oli uskomattomat paikat valmentaa hevosia. Ja hevosissa oli panostettu laatuun, ne olivat kaikki hyviä. Muutenkin kun ensimmäistä kertaa kun olin Amerikassa, niin ihan kaikki oli uutta. Reissu avasi silmiä.". Ammatillisesti Keväänranta sai mukaansa paljon kokemusta."Pääsin ajamaan arviolta 20-30 eri hevosta, joitakin muutaman kerran. Asuin työntekijöiden kanssa samassa paikassa, ja pääsin tutustumaan ihmisiin. Nancy isäukko Jimmy (Takter) oli tullut Floridasta takaisin mukaan New Jerseyn talliarkeen, ja hänen kanssaan oli heti hyvät sävelet. Hän oli todellinen herrasmies, ja tultiin hyvin juttuun alusta saakka. Tallilla pari työntekijää oli Meksikosta ja pari Guatemalasta, rentoja kavereita kaikki.".Keväänranta palasi viime viikolla Suomessa jo takaisin ajohommiin, yhtä kokemusta rikkaampana."Lähdin matkaan rennoin mielin ilman ennakko-odotuksia, ja kannustan muitakin nuoria lähtemään. Nancyn tallilla oli ravureita ja peitsareita. Mukaan lähti paljon oppia hevosista ja tallin toiminnasta. Rutiinit ja talliarki oli kovasti erilaista mitä Suomessa. Kaikki pienet yksityiskohdat on huomioitu Amerikassa tosi tarkasti. Kotona tallilla on vähän hiljaisempaa, mutta arki jatkuu täälläkin", Keväänranta päättää..Tino Keväänranta suuntaa kevääseen sata lasissa