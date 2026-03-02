Ammattivalmentaja tuomittiin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi suomalaisen ravivalmentajan 30 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyy kaikkiaan 330 euroa.Päiväsakkojen lisäksi valmentaja on velvoitettu korvaamaan valtiolle asianosaisten oikeudenkäyntikuluja 13 065,08 euron edestä. Vastaajan omat oikeudenkäyntikulut jäävät valtion maksettavaksi. Todistelukustannuksia hän kuitenkin joutuu korvaamaan valtiolle 649,02 euron verran. Lisäksi vastaaja tuomittiin 80 euron suuruiseen rikosuhrimaksuun. Valmentaja joutuu pulittamaan toiselle asianomistajista 400 euron ja toiselle 150 euron vahingonkorvauksen.Syytteen mukaiset tapahtumat ajoittuvat syksyyn 2023. Talli oli palkannut kaksi työntekijää ulkomailta. Toisessa tapauksessa kyse oli ollut noin viikon työkokeilusta ja toisessa noin kolme kuukautta kestäneestä työsuhteesta.Käräjäoikeus katsoi näytetyn toteen, että työnantaja on suusanallisesti kohdellut epäasiallisesti kumpaakin työntekijää ja näiden lisäksi kolmatta, tallilla pidempään työskennellyttä henkilöä. Käräjäoikeus katsoi työntekijöiden yhtenevien kertomusten lisänneen niiden uskottavuutta. Lisäksi todisteina oli äänitallenteita, joissa esiintyy epäasiallista ja halventavaa kielenkäyttöä.Työnantaja kiisti syytteen ja perusteli kielenkäyttöään sillä, että kolmen kuukauden työsuhteessa ollut työntekijä olisi tarkoituksellisesti tehnyt työtehtäviään väärin ja jopa aiheuttanut vaaratilanteita, mikä olisi ajanut työnantajan hermostumisen partaalle. Työnantajan mukaan työkokeilussa olleella henkilöllä oli ongelmia auktoriteetin kanssa.Työntekijöiden kielitaito ja osaaminen eivät myöskään vastanneet heidän kertomaansa.Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että vaikka perustelut epäasialliseen kielenkäyttöön pitäisivät paikkansa, sekään ei oikeuta työnantajan edustajaa käyttäytymään epäasiallisesti työntekijää kohtaan.Toisella asianomistajista ei ollut lääketieteellistä näyttöä työnantajan käytöksen aiheuttamista seurauksista, mutta käräjäoikeuden mukaan tämä on kuitenkin uskottavasti kertonut hänelle aiheutuneista kielteisistä seurauksista, kuten ruokahaluttomuudesta, laihtumisesta, masentumisesta ja sosiaalisesta eristäytymisestä suhteessa sukulaisiin sekä uniongelmista.Toinen asianomistajista kertoi käytöksen aiheuttaneen hänelle arvottomuuden tunteen.Tallilla jo ennen jutussa asianomistajana ollutta kaksikkoa työskennellyt henkilö oli kuvannut työnantajan menettelyä psyykkiseksi kidutukseksi.Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että työnantajan käytös on ollut työntekijän terveyttä vaarantavaa toistuvuutensa ja pitkäkestoisuutensa vuoksi.Tuomio ei ole lainvoimainen..Ravivalmentajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta