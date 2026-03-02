Suomen Laki
Käräjäoikeus katsoi ammattivalmentajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.Kuva: Anu Leppänen
Ammattivalmentaja tuomittiin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta

Sakkorangaistuksen lisäksi valmentajalle lankesi maksettavaksi asianomistajien oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset, rikosuhrimaksu sekä todistelukustannukset.
työturvallisuusrikos

