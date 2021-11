An-Dorra jatkaa suunnitellusti Killerillä – lauantain taipumiseen oli selkeä syy

Varhainen ja perusteellinen taipuminen lauantaina Vermossa kuolemanpaikalta herätti epäilyksiä, ettei kaikki olisi ollut kohdallaan. Reino Palomäki viittaa niille näkemyksille kintaalla.

”Sunnuntaiaamuna oli kaikki ruoat syöty, ja lämpö on sama 37,8, mikä se on ollut aina. Hevonen ei ole räkäinenkään, mutta onhan se rauhallinen, kun on pitkä kausi ja kovia lähtöjä takana. Juuri olen lähdössä ajamaan”, Palomäki kertoo maanantaina puoliltapäivin.

Lauantaiseen esitykseen hän näkee selkeän syyn.

”Vieras mies lämmitti, kun hoitaja oli hiihtolomalla Lapissa mäkiä laskemassa ja itse en kilpakärryille pääse. Hän pyöri puoli tuntia rinkiä, kun hevonen kuoli radalle, ja ajoi hevosen vaahtoon. Se oli ylilämmitetty. Ajokin meni myttyyn, 4-vuotiaalla tammalla olisi pitänyt päästä selkään eikä ajaa kuolemanpaikalta.”

Ensi lauantaina palataan vanhoihin systeemeihin.

”Yhtään ei peljätä, kun Anna (Hiltunen) tulee kotiin ja ajaa tänä lauantaina lämmityksen.”

Tulevan lauantain kuskivalintaan epäonnistunut taktiikka ei vaikuttanut. Rattailla jatkaa Antti Teivainen.

”Ilmoitin kaiken valmiiksi jo torstai-iltana, kun radalta soitettiin ja kysyttiin lähtörataa. Päästiin ensimmäisenä valitsemaan, kun oli eniten pisteitä”, Reino Palomäki kuittaa.

An-Dorra starttaa Kasvattajakruunun finaaliin radalta 2. Kuten jo aikaisemmin oli ilmoitettu, startti on kauden viimeinen.

"Huhtikuulla palataan asiaan.”

