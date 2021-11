An-Dorra murskaava Kasvattajakruunussa – Piece Of Hero kiri kärkeen

Toto75-voittajat, peliosuus ja rivin arvo:

T75-1: 8 Pauhis, 53,44%, 0,47 euroa

T75-2: 2 Suven Sametti, 89,90%, 0,56 €

T75-3: 10 Astrum, 12,50%, 4,13 €

T75-4: 1 Piece Of Hero, 13,32%, 16,61 €

T75-5: 7 Way To Go, 21,88%, 29,21 €

T75-6: 1 Varoitus, 6,33%, 133,18 €

T75-7: 2 An-Dorra, 37,67%, 199,74 €

Voitto-osuudet:

7 oikein: 199,74 €

6 oikein: 4,81 €

Vaihto: 232 059,47 €