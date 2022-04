An-Dorran kilpailusuunnitelmat ennallaan – ”Tammaderbyn karsinta käy meille hiitistä”

An-Dorralta odotettiin Vermon Viisivuotispokaalissa vain voittoa, mutta Kurri Jari Boko jyräsi lopussa rinnalta ohi. An-Dorran valmentaja Reino Palomäki ei kuitenkaan moittinut hevostaan.

”Ennen lähtöä oli niin suuret vastoinkäymiset, että hyvä kun meni tälläkin tavalla. Dorralla on ajettu yleensä ennen starttia 8-9 kilometriä, mutta nyt kelit oli niin kauheat, että en päässyt ajamaan sitä kahteen päivään. Edessä oli lisäksi vääränlainen kenkä, kallis alumiiniurakenkä pitokorokkeella. Seppä kävi lyömässä sen eteen, kun soitin Vermoon ja sieltä kerrottiin, että tarvitaan pitoa. Nyt pitoa oli sille radalle liikaa.”

”Siitä olen myös harmissani, miten juoksu meni. Olen pyytänyt, ettei An-Dorralla ajettaisi piikistä, kun se ei tule siitä yhtä hyvin kuin takaa. Nyt on ruvettu kuitenkin ajamaan piikistä, ja taas tuli prässiä – Pekka ensin, ja Veijo sitten. Muutama sata metriä mentiin aina ihan täyttä”, Reino Palomäki huokaa.

An-Dorra on ollut vahvasti Seinäjoki Racen listoilla, mutta yllätystappion jälkeen kutsua ei vahvistettu. Reino Palomäki on edelleen Seinäjoelle lähdössä ja valmis ajamaan kolme lähtöä – Best Ladyn, Tammaderbyn karsinnan ja Seinäjoki Racen – viikon sisään!

”Best Lady ajetaan joka tapauksessa, kun se on tässä lähellä ja päästään ajamaan melkein kotitallista. Mutta Seinäjoellekin lähdetään, jos paikkoja jää ja huolitaan mukaan. Tammaderbyn karsinta käy meille hiitistä, meillä on treenattu ja hoidettu ja ruokittu hevonen. Se ei haittaa meitä”, Palomäki vakuuttaa.

Enemmän häntä mietityttävät Seinäjoen matkan käytännön järjestelyt.

”Uudella hoitajalla ei ole rekkakorttia, ja itse en jaksa Seinäjoelle asti ajaa. Mutta eiköhän sinne joku kuski löydy. Hevosella on kaikki tosi hyvin, kävin sillä juuri (perjantaiaamupäivänä) 12 kilometrin lenkin ajamassa.”