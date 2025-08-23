Ancio hurmaa raviradoille. Vermossa sitä ohjasti Santtu Raitala ja seremonioissa mukana tietysti myös hevosen hyvinvoinnista vastaava Piia Riihihuhta.
Ancio hurmaa raviradoille. Vermossa sitä ohjasti Santtu Raitala ja seremonioissa mukana tietysti myös hevosen hyvinvoinnista vastaava Piia Riihihuhta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ancio täräytti iltapäivän alkuun SE-tuloksen 12,5 – "Nyt se oli kuin lentoon lähdössä"

Markku Niemisellä on tallissaan melkoinen tähti, sillä Anselmi Klubin omistama Ancio irtosi pito päällä Suomen ennätykseen.
