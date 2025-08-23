Ancio täräytti iltapäivän alkuun SE-tuloksen 12,5 – "Nyt se oli kuin lentoon lähdössä"

Kolmivuotispokaalissa nähtiin ikäluokan klassikkokisan Kriterumin alla häikäisevä suoritus. Markku Niemisen valmentama Ancio eteni Santtu Raitalan ohjastamana kiihdytyksessä suoraan keulaan. Valjakko piti yllä reipasta tempoa, eikä Anciolla ollut mitään hätää maalisuoralla. Kilometroaika 12,5 alittaa kolmella kymmenyksellä Corazon Combon juokseman SE-tuloksen.“Kiihdytyksessä ei ollut mitään mitään vaikeuksia. Koitettiin ajaa Kriteriumia ajatellen kengittä, ja se sopi kuin nenä päähän. Ancio on luonnonjuoksiija muutenkin, mutta nyt se oli kuin lentoon lähdössä. Sen huomasi heti ensimmäisistä askelista esittelyyn tullessa”, Raitala kommentoi.Raitala oli innoissaan Ancion suorituksesta. Hevonen on uransa alusta saakka tuntunut poikkeusyksilöltä.“Tuntui, että vauhti kovaa, mutta Ancio on ollut ensimmäisistä lähdöistä saakka sellainen hevonen, jonka kyydissä vauhti hukkuu helposti. Se menee kovaa niin helposti. Tässä suorituksessa oli tyyliä”, Raitala hehkutti..Anciolle kaikki on helppoa – "Sitä hevosta on suorastaan vaikea muuten kuvailla"