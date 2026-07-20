Ancio tähdittää Einari Vidgrénin Muistoajoa, Overhead Panel Tornion Midnight Raceen loistoasemista
Vieremän kesäravikauden yksi pääpäivistä koittaa perjantaina, kun 4-vuotiaille lämminverisille rajattu Einari Vidgrénin Muistoajo ajetaan ravien kuudentena lähtönä. 2140 metrin koitoksessa katseet kohdistuvat erityisesti Kriterium-voittaja Ancioon, joka lähtee tavoittelemaan 15 000 euron ykkösrahoja radalta kolme.
Sen ykköshaastajista Piccolo Cocktail arvottiin radalle kaksi ja Arctic Fiona nelosradalle.
Tornion ravikauden päätapahtuma koittaa lauantaina, kun Laivakankaalla juostaan Toto75-ravit. Päivän päälähtönä toimii 4–5-vuotiaille lämminverisille pyhitetty Midnight Race, jossa nähdään vieraita myös länsinaapurista nelosradalta kiihdyttävän French Kronoksen johdolla.
Suomessa valmentautuvista katseet kohdistuvat Killerin Eliitti -voittaja Overhead Paneliin, joka starttaa matkaan radalta kaksi. Where’s The Party lähtee liikkeelle kasiradalta.
Vieremän 24.7. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
Tornion 25.7. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
Einari Vidgrénin Muistoajo
1 EL Narnia / Tuukka Varis
2 Piccolo Cocktail / Iikka Nurmonen
3 Ancio / Santtu Raitala
4 Arctic Fiona / Juho Ihamuotila
5 Callela Classico / Matti Nisonen
6 Molly Jo Poof / Ville Pohjola
7 Spring Ale / Jani Ruotsalainen
8 Prince Casper / Heikki Mikkonen
Midnight Race
1 Ja Ba Da Ba Doooo / Hanna Olofsson
2 Overhead Panel / Tuukka Varis
3 Nightwish River / Sandra Eriksson
4 French Kronos / Ove A Lindqvist
5 Millstout / Matti Nisonen
6 Supreme Tarantella / Tino Keväänranta
7 Like Magic Sisu / Santtu Raitala
8 Where's The Party / Tommi Kylliäinen
9 Robinhood C.A. / Mika Forss