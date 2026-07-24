Ancio yksi Einari Vidgrénin Muistoajon kuumista nimistä

Kahdeksan osallistujaa tavoittelee 15 000 euron ensipalkintoa. Niiden joukossa on viime vuoden Kriterium-sankari ja SE-hevonen Ancio..Kolmosradalta kiihdyttävä ruuna saa vastaansa muun muassa sisäpuolelta lähtevän huippukuntoisen Piccolo Cocktailin, ykkösradalta starttaavan EL Narnian sekä neloskaistalta matkaan ampaisevan Arctic Fionan..Ancio on kilpaillut tällä kaudella harvakseltaan. Markku Niemisen mukaan kyseessä on tarkoituksellinen kuvio..”Vuoden tärkein lähtö on Derby, ja huippukuntoa yritetään ajoittaa sinne. Ihan tarkoituksella on ajettu harvakseltaan, eikä hevonen ole tehnyt tämän vuoden kilpailuissa yhtään huonoa juoksua”, Nieminen painottaa..”Tässä on nyt ollut aika sumpussa useampi nelivuotislähtö, eikä se oikeastaan palvele ketään. Nyt kun Derby ajetaan aikaisemmin, niin se on vaatinut kilpailuttamisen osaltakin tiettyjä muutoksia.”.Perjantain starttiin treenari lähtee hyvillä mielin..”Vieremälle on hirmuinen matka. Uskotaan kuitenkin, että tämä lähtö palvelee hevosta parhaiten. Paikka on oikein hyvä, mutta kyllähän siinä on vastustakin. Erityisesti Piccolo Cocktail on kova vastustaja, ja onhan siinä EL Narniakin sisäpuolella. Kiintoisa kilpailu tulee joka tapauksessa”, Nieminen päättää.