Ancio starttaa Vieremällä radalta kolme.
Ancio starttaa Vieremällä radalta kolme.Kuva: Anu Leppänen
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Ancio yksi Einari Vidgrénin Muistoajon kuumista nimistä

Vieremän perjantai-illan Toto65-ravien suurimmat setelit jaetaan 4-vuotiaille rajatussa Einari Vidgrénin Muistoajossa.
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Einari Vidgrenin Muistoajo
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