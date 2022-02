ANIT-valiokunta haluaa stopin pitkiin teurashevoskuljetuksiin

"Silloin kun viedään EU-alueelta sikoja Ukrainaan tai lampaita Libanoniin, kyse voi olla todella järkyttävästä menosta. Tähän on saatava stoppi."

Kannanotossa todettiin, että kuljetukset pitäisi hyväksyä vain silloin, kun lämpötilan ennustetaan olevan 5 ja 30 celsiusasteen välillä. Miten tämä toimii esimerkiksi Suomessa talvella?

"Yleinen kannanotto sopivasta kuljetuslämpötilasta ei sovellu Suomen hevoskuljetuksiin. Olennaista on lämpötila ajoneuvossa kuljetuksen aikana. Suomessa eläinkuljetuslaissa on säädetty että eläin on kuljetuksen aikana suojattava epäsuotuisilta sääoloilta ja jyrkiltä ilmastonvaihdoksilta. Mielestäni asia on siis Suomessa lainsäädännössä otettu huomioon, ja jokainen fiksu hevosenkuljettaja pyrkii otollisen lämpötilan varmistamaan joko loimittamalla tai avaamalla räppänöitä."

"Meillähän talviaikaan kilpailuissa on pakkasrajat, ja hevosen voi jättää kylmyyden vuoksi joustavammin pois startista vaikka raja ei ylittyisikään. Liika kuumuus harvemmin on ongelma, mutta kesäaikaan joskus täytyy hevosia meilläkin kuumuuden vuoksi kuljettaa yöaikaan. Lainsäädäntö antaa puitteet, ja uskon että arkijärjellä tästä selviää jatkossakin."

Valvotaanko Suomessa tarpeeksi eläinten hyvinvointia?

"Parhaillaanhan Suomessa uudistetaan ylipäätään eläinten hyvinvointilakia, ja siinä on mielestäni oikea peruslinja, joskin hevosten pidon osalta täytyy ministeriön joitakin tarkennuksia vielä tehdä sekä lakiin että myöhemmin asetuksiin."

"Kyllähän Suomessakin aina välillä nousee valitettavasti esiin räikeitä eläinrääkkäys- ja laiminlyöntitapauksia. Eurooppalaisittain vertailtuna kuitenkin sekä lakien ajantasaisuus, niiden toimeenpano että valvonta ovat hyvällä tasolla."

"Hevosurheilulla on tärkeä sija tulevaisuudessakin. Eläinten hyvinvointi, hyvä kohtelu ja niiden mahdollisuus lajityypilliseen käytökseen on noussut yhä tärkeimmälle sijalle ja se on mielestäni hyvä asia. Itselläni on hevosenomistajana kokemusta sekä esteratsastuksesta että raviurheilusta, ja hevoseni ovat selkeästi nauttineet lajistaan. Urheilu on ollut niille luontaista. Ja kyllähän useimmille hevosenomistajille se oma hevonen on sellainen silmäterä, että sen hyvinvoinnin eteen tehdään kaikki mahdollinen."

