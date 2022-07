Ankara loppukiri toi suurkilpailuvoiton työmiehille - "Meikäläisen suurin ykkönen"

Suurmestaruuden manttelinperijä Veikkaus Sprinter Championin karsinnat juostiin Toto65-kierroksen ensimmäisinä kohteina. Molemmista mailin karsinnoista neljä parasta jatkoivat illan päätteeksi ajettuun finaaliin. Karsinnat muodostuivat varsin samankaltaisiksi, sillä keulaan päästyään niin Bags Simoni kuin Showtimejackflower veivät lähdöt nimiinsä.

Finaalissa tallikaverukset Showtimejackflower ja Com Milton avasivat tulisesti 09,5. Bags Simoni jäi vaanimaan kuolemanpaikalle ja tonni mentiin 11,5. Maalisuoralla finaalin suosikki, Antti Ala-Rantalan Farzad Boko iski hyökkäykseen ja runnoi lannistumatta kolmatta. Bags Simoni vastasi sitkeästi ja senteistä taisteltiin viimeiseen asti, ja pian voittajaksi vahvistettiin kovassa kunnossa oleva Farzad Boko. Molemmat kellottivat ajan 12,3aly.

Ala-Rantala kertoi voittajaseremonioissa, että kaksi starttia sopi 10-vuotiaalle ruunalle mainiosti.

”Farzad Boko ei ollut karsinnasta millänsäkään, se on niin vanha sotaratsu, aina valmis joka paikkaan. Silloin paikka oli kuin meille tehty ja ajettiin tasaisesti. Tämä oli varma kakkonen, kun Henna (Halme) meni alta pois. Finaalissa ei kaikkea ladattu alkuun, mutta Hennan Bags Simoni oli niin hyvä, että puoli suoraa tuntui, ettei tulla millään ohi. Hyökättiin ihan loppuun asti, ja linjalla tuntui, että ehkä taidettiin mennä ohi.”

Farzad Bokolla on ollut uransa aikana paljon vaivoja ja vastoinkäymisiä. Ala-Rantaloilla se on ollut kaksi vuotta, ja päihittänyt haasteensa uudestaan.

”Hevosen kilpailu on ollut katkonaista. Meille tullessaan se oli hienossa kunnossa, mutta sitten se sai hankosidevamman ja oli 7 kuukautta pois. Viime kesänä päästiin kilpailemaan, ja ruuna on vanhemmuuttansa löytänyt uuden kevään”, hän jutteli. ”Tämä 12 000 euron palkinto on meikäläisen suurin voittama ykkönen ikinä.”

Gigantti Cupin finaalin vei nimiinsä myös karsintansa voittanut Vilberth. Se antoi alussa tasoitusta varmistellessaan raviaan, mutta kiersi pian prässäämään keulahevosen ja purjehti murskaavana muiden edellä maaliin. Voittoaika oli 28,8ke.

Lähtö uusittiin kerran, mikä oli ohjastaneen Olli Koivusen mukaan onnenpotku Villihotin pojalle. Epävarmuus vaivaa, mutta sillä on vielä rutkasti sisällään.

”Ekalla yrityksellä tämä laukkasi, ja uudella yrityksellä päästiin ravia. Keulaa oli prässättävä (kolmannella puolikkaalla), jotta vikan kaarteen pystyi ottamaan varovasti. Vauhtivaroja hevosella on vielä vaikka kuinka”, hän kuvaili voittajahaastattelussa.

Angeliquen Muistoajossa Isabel B.R. iski yllätykseen kanuunajuoksullaan. Ari Moilasen luotsaama tamma lennähti viimeisellä puolikkaalla kauas karkuun ja kellotti voittoajakseen 13,5a. Edellisessä startissa Jokimaalla se meni täyden matkan 12,6 hurjassa 08-lopetuksessa.

”Hevonen on ollut pitkään hyvä ja voitti Finlandia-raveissa keväällä. Kun se meni niin hyvin Jokimaalla, uskallettiin kokeilla tätä avointa tammalähtöä. Toivottavasti saadaan kutsu Tammavaltikkaan”, Isabel B.R:n taustavoimista Taneli Säde kommentoi seremonioissa.