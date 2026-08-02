Annan jättää kuningatarkilvan kesken – kilpauran jatko vielä epäselvää

Markku Krögerin valmentama Annan starttasi lauantaina uransa viimeistä kertaa kuningatarkilvassa. Avausmatka oli taustajoukoille pettymys, kun tamma esiintyi perin vaisusti. Siksi ei tullutkaan yllätyksenä, että 2100 metrin osamatkalla selvästi muusta porukasta jäänyt ja viimeiseksi sijoittunut Annan ei starttaa sunnuntaina kahdelle seuraavalle osamatkalle vaan jättää leikin kesken.”Hevonen oli viikolla aivan hyvä, kun kävin ajamassa sillä. Se oli suorempi kuin koskaan ennen. Kaiken piti olla ihan ok, suorastaan erittäin hyvin, mutta ei vain ollut. Jokin mättää, mutta emme tiedä mikä”, pettynyt Kröger hämmästeli.Annanin kilpailuoikeus päättyy tämän vuoden loppuun. Vielä valmentaja ei osaa sanoa, onko 15-vuotiaan tamman kilpaura paketoitu vai startataanko sillä vielä syksyllä.”Ei mitään aavistusta. Juuri tässä mietimme, että viemmekö sen eläinlääkärille. Jos ei kilpaa enää ajeta, laitetaan tamma keväällä kantavaksi, eikä siinä tapauksessa tarvitse hirveästi lääkäriä etsiä. Jos kuitenkin ajamme vielä kilpaa, pitää löytää joku, joka ymmärtää mistä lähteä etsimään vikaa.”.Kuningatarkilpailulle sähköinen alku – Jockas Rita joutui sivuamaan Mariminin SE-tulosta 22,8.Jockas Rita työnsi turpansa suomenennätykseen, mutta kuningatarkilpailussa Villilotta on tasoissa – ”Se joutui tekemään hartiavoimin töitä”