Annan ja Jarmo Saarela
Annan on juossut urallaan 20 voittoa ja 49 muuta totosijaa.Kuva: Roosa Lindholm
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Annanin kilpaura saattaa olla ohi – ”Olen nyt yrittänyt saada tammaa kantavaksi”

Markku Kröger kertoo kuningatarkilvan keskeyttäneen Annanin kuulumiset.
Julkaistu
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Markku Kröger
Annan
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