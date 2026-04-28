Anne Kangas irtisanoi Vermon ratatallinsa – "Pärjään yhdellä tallilla"

Lokakuussa Vermosta kuuden hevosen talliyksikön vuokrannut ammattivalmentaja Anne Kangas on irtisanonut hänen ja Vermon välisen vuokrasopimuksen. Jatkossa Kangas jatkaa valmennustoimintaansa Nurmijärvellä sijaitsevalla maapaikallaan."Kahden tallin pyöritys kävi vähän raskaaksi, kun hommaan ei löytynyt sopivaa toimintamallia. Olisin voinut pitää Vermon tallin hiittitallina, mutta tulin tulokseen, että pärjään yhdellä tallilla", Kangas perustelee Hevosurheilulle.Talven aikana Kankaan valmennettavia asui Vermossa. Nyt tallissa on vielä toistaiseksi hänen työntekijänsä hevosia, mutta Kankaan kaikki 11 valmennettavaa asustavat Nurmijärvellä."Kesän tullessa pikkuhiljaa meidänkin tallin kilpailutoiminta alkaa piristyä", Kangas sanoo..