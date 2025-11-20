Anne Kangas
Anne Kankaan valmennettavien voittoprosentti kuluneelta kaudelta on 29.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Anne Kankaan talli vahvistui 10,6-aikaisella nelivuotiaalla – "Mahtuu vielä hyvin haastajadivisioonaan"

Tallin uuden tulokkaan elo Suomessa alkoi ohdakkeisesti.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Anne Kangas
Grand Circuit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi