Anne Kankaan talli vahvistui 10,6-aikaisella nelivuotiaalla – "Mahtuu vielä hyvin haastajadivisioonaan"

Ruotsissa Mattias Djusen valmennuksesta uransa kaikki 22 starttia kisannut ja reilut 545 000 kruunua ansainnut Grand Circuit on siirtynyt Anne Kankaan valmennukseen Nurmijärvelle. 4-vuotias ruuna on voittanut urallaan viidesti ja kerännyt lisäksi viisi kakkos- ja yhden kolmossijan. Ennätys 10,6aly syntyi syksyllä Solvallassa.”Keskiviikkona se meille tuli. Hevonen löytyi Traveran nettihuutokaupasta ja sen ympärille on tulossa viiden hengen kimppa”, Kangas kertoo.Kangas sanoo, että Grand Circuitissa häntä viehätti hevosen ulkonäkö. Lisäksi statistiikka ja voittosumma miellyttivät kovasti.”Se mahtuu Suomessa vielä hyvin haastajadivisioonaan”, hän toteaa.Grand Circuitin ja Kankaan yhteistyö ei kuitenkaan alkanut mutkitta, sillä hevonen vaikuttaa sairastuneen matkalla Suomeen.”Sillä on vähän lämpöä, joten pahasti tämä nyt näyttää kuljetuskuumelle. Tarkoitus oli alkaa ajamaan kilpaa aika nopeastikin, mutta nyt aloitus taitaa hieman siirtyä”, Kangas kommentoi keskiviikkoiltana.