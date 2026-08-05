Ansiomerkkejä ja tunnustuksia hevosalan toimijoille Teivossa
Suomenhevosliiton puheenjohtaja Tuula Pihkala sai merkin ”pitkäaikaisesta, ansiokkaasta ja poikkeuksellisen vaikuttavasta työstä hevosurheilun ja erityisesti suomenhevosen eteen”. Muut ansiomerkeillä palkitut olivat Pekka Mäkelä, Hannu Kamppuri ja Seija Sipilä.
”Pekka Mäkelä on tehnyt raviurheilun parissa poikkeuksellisen uran. Hänen omistuksessaan ja valmennuksessaan on vuosikymmenten aikana kilpaillut lukuisia huipputason hevosia, kirkkaimpana tähtenä St Michelissä ME:n juossut Smooth Blend”, perustelut kuuluivat.
”Hannu Kamppuri on Teivon pitkäaikainen ratavalmentaja, jolla on ollut merkittävä rooli nuorten hevosten opetuksessa ja valmennuksessa Pohjois-Hämeessä. Kamppuri on valmentajana ja ohjastajana saavuttanut menestystä ennen muuta suomenhevosten kanssa. 1996 hän voitti Teivossa Kriteriumin Juli Patilla.”
”Seija Sipilä on pitkäaikainen raviurheilun aktiivitoimija, joka on ollut mukana raviurheilussa 1960-luvulta lähtien. Hän on työskennellyt toimihenkilönä, ohjastanut kilpaa ja toiminut yli 50 vuoden ajan lukuisissa luottamustehtävissä lajin parissa. Hän on myös kasvattanut hevosia ja toiminut aktiivisesti hevostilan arjessa.”
Suomenhevosliitto palkitsi vuoden suomenhevoskasvattajina Esko ja Hilppa Härkälän, Suomen Ravinaisten liitto suosikkiohjastajanaan Tino Keväänrannan ja Ravitoimittajat ry Vuoden haastateltavana Tuukka Variksen.