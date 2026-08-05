Ansiomerkkejä ja tunnustuksia hevosalan toimijoille Teivossa

”Hannu Kamppuri on Teivon pitkäaikainen ratavalmentaja, jolla on ollut merkittävä rooli nuorten hevosten opetuksessa ja valmennuksessa Pohjois-Hämeessä. Kamppuri on valmentajana ja ohjastajana saavuttanut menestystä ennen muuta suomenhevosten kanssa. 1996 hän voitti Teivossa Kriteriumin Juli Patilla.”