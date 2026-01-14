Antero Tupamäki: "Kovista pakkasista koituu hevoselle hyvin harvoin terveysongelmia"

Ravihevosen ja -urheilijan näkökulmasta jo -20 asteen pakkanen tuo pohdittavaa talliarkeen ja peruutusuhan ravikilpailuihin. Kun pakkasmittari laskee -30 asteen tuntumaan, ravien järjestäminen menee mahdottomaksi.Antero Tupamäki on tehnyt pitkän uran arvostettuna eläinlääkärinä, mutta nykyään hän on ensisijaisesti aktiivinen raviharrastaja. Tupamäki kävi viime tiistaina kevyellä treenilenkillä toisen ajohevosensa kanssa, kun mittari näytti -26 astetta.”Kovista pakkasista koituu hevoselle oman kokemukseni mukaan hyvin harvoin terveysongelmia”, Tupamäki muistuttaa. ”Jokainen on yksilönsä, mutta hevonen pärjää pakkasessa paremmin kuin ihminen. Urheiluhevoset ovat tottuneet liikkumiseen. Silti loimitettu hevonen saattaa tarhassa pakkaspäivinä liikkua luontaisesti vähemmän kuin normaalisti. Ongelmia voi tulla, jos hevonen viihtyy heinäpaalin äärellä, eikä sitä liikutella. Vaikka kuinka vähennettäisiin väkirehun määrää.”Ravitapahtumiin pakkanen on alkuvuonna vaikuttanut lähinnä hevospulan myötä. Seinäjoella 4. tammikuuta ravit peruttiin. Oulu vei ravinsa läpi 7. tammikuuta, mutta nekin olivat kilpailupäivän aamuun saakka peruutusuhan alla.Tupamäki ei ollut kilpailijana Äimärautiolla mukana, mutta ravikilpailusääntöjen puitteissa hänen mielestään tehtiin riittävän joustava ratkaisu.”Kun ravit päätettiin järjestää, tehtiin sääntöjen mahdollistama jousto, eli hevosen sai jättää pois ilman sanktiota. Ketään ei pakotettu mukaan, vaan jokainen sai käyttää vapaasti omaa harkintaa. Jollekin saattoi esimerkiksi olla ratkaisevaa, ettei hevosta oltu päästy pakkasten vuoksi viimeistelemään toivotusti. Tilanteet ovat hyvin tapauskohtaisia.”.Sodankyläläinen raviharrastaja Martti Aikio ei ole yleensä ensimmäisenä jäämässä kotiin, mutta hän päätti jättää Loisto-Apassin raveista pois historiallisesta yhden hevosen lähdöstä. Äimärautiolle on Sodankylästä matkaa noin 350 kilometriä, ja pakkasta Aikion kulmilla ollut pahimmillaan liki -40 astetta. Hän muistuttaa, ettei ravipäivän kohderadan miinuslukema ole ainoa mittari.”Ihan pakkasen vuoksi jäi reissu tekemättä. Meillä olisi ollut takaisin tullessa se sama -32, mitä oli jo hetken aikaa ollut. Poisjäänti oli monen tekijän summa. Esimerkiksi kuljetuskaluston jarrut ja muu tekniikka joutuu pakkasilla koville. Harkitsimme myös osallistumista ja yöpymistä startin jälkeen Oulussa. Käytettiin tällä kertaa maalaisjärkeä, eikä lähdetty seikkailemaan”, Aikio kommentoi.Aikio on harrastanut raviurheilua aktiivisesti jo vuonna 1985, kun Suomessa oli historiallisen raju lähes kolmen kuukauden paukkupakkasjakso.”Oman kokemuksen perusteella hevoset olisivat kuolleet jo sukupuuttoon, jos kova pakkanen olisi niiden terveydelle vaaraksi. Maksimissaan neljän minuutin kilpailusuoritus ei Oulun kaltaisissa olosuhteissa ole mielestäni mikään ongelma, mutta pitkämatkalaisille olisi tärkeä päästä sen jälkeen lämpimään talliin. Itse olen pitänyt -25 astetta sellaisena rajana, että jätän treenit väliin. Voi sitä kuitenkin käydä kovallakin pakkasella vähän hölkkyyttelemässä, sillä liikuttaminen on hevosille tärkeää”, Aikio muistuttaa.Antero Tupamäki luottaa hevosihmisten harkintakykyyn.”Hevosihmiset osaavat varautua kuljetuksiin kylmällä kelillä ja toimia muutenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi varusteissa, kuljetuskalustossa, erilaisissa suojissa ja ilmastoinnissa kehitys on ollut ihan valtavaa. Loimia löytyy markkinoilta erilaisilla kuiduilla ja paksuuksilla”, Tupamäki tiivistää..PakkasrajatSuositeltava pakkasraja kilpailujen peruuttamiseksi on rannikolla 15–20 ja sisämaassa 20–25 pakkasastetta. Lisäksi huomioidaan tuuliolosuhteiden ilmaa kylmentävä vaikutus.Kilpailupäivänä ennen kilpailuajan alkua kilpailujen peruuttamisesta päättävät kilpailueläinlääkäri, ratamestari ja kilpailujen järjestäjä.