Antti Ala-Rantala karheana saamastaan edunantorangaistuksesta: "Toivottavasti linja pitää jatkossa"

Antti Ala-Rantala otti ensimmäisessä kaarteessa johtavan takana juossutta valmentamaansa Informed Amia kiinni, jotta Ville Koiviston ohjastama tallikaveri Global Dash mahtui sisäradalle keulassa juosseen Star Photo S:n selkään Informed Amin edelle.Tilanteesta Ala-Rantala sai 120 euron sakon ja viiden päivän ajokiellon ajankohdalle 19.9.-23.9.2026. Tuomaristo tulkitsi tilanteen vakavana rikkeenä.”En kiellä, etteikö näin olisi tarkoituksella tehty. Kuvittelin Global Dashin pääsevän hiukan kovempaa matkaa, jolloin se olisi päässyt sisäradalle itse. Pystyin Informed Amilla pitämään keulan selän ja ajattelin tallini toisen hevosen juoksua. Pyrittiin parhaaseen mahdolliseen sijoitukseen tallin hevosilla”, Ala-Rantala perustelee.Informed Am sijoittui lähdössä kolmanneksi. Global Dash oli maalissa neljäs..Rangaistuksia edunantamisesta jaetaan ravikilpailuissa harvoin. Ala-Rantala kokee, että edunantamista ravilähdöissä nähdään huomattavasti useammin kuin niistä jaetaan rangaistuksia.”Edeltävässä lähdössä Vänrikillä ei yritetty millään lailla voittaa lähtöä, vaan sillä lähtö ajettiin täysin tallikaveri Evartille. Vänrikki ja Evartti keräsivät lähtönsä pelipinnoista yli 90 prosenttia, meillä Global Dash ja Informed Am reilut kaksi prosenttia. Paljon isommat rahat siinä oli kyseessä. Jos minun ajoni katsottiin kilpailumanipulaatioksi, mitä tuo sitten oli?” Ala-Rantala kyseenalaistaa.”Toivottavasti linja pitää jatkossa. Sääntöjen pitää olla samat kaikille”, hän lisää..Killerillä lauantaina valvojana toiminut Toni Rantanen kertoo tuomariston tulkinneen tilannetta rangaistusmääräyskirjan mukaan.Pykälä 54 § sääntöjen mukainen kaista-ajo: Kilpailija ei saa jättää toisen eduksi sitä ajokaistaa, joka kilpailijalla on tai muulla tavoin antaa toiselle kilpailijalle etua. Tarkoituksellisesti toiselle etua antanutta ohjastajaa on rangaistava.”Tapaus oli rangaistusten osalta selkeä. Muille kilpailijoille tai pelaajille ennalta-arvaamaton tilanne, jota et voi etukäteen aavistaa. Tarkoituksellisesti annettiin sisäradalta hankittu paikka pois”, Rantanen sanoo.Ala-Rantalan esille nostamaan Evartin ja Vänrikin ajoon Rantanen vastaa seuraavasti.”Tietyt asiat ja tietynlainen taktinen ajaminen kuuluu lajin henkeen. Ne ovat asioita, jotka ovat lajityypillisiä ja ennalta-arvattavia ratkaisuja. Olen viikonlopun aikana keskustellut Antin kanssa tästä asiasta. Minun mielestäni tuo oli Variksen (Tuukka) ja Raitalan (Santtu) osalta taktista ajoa, ja kenen tahansa oli mahdollisuus ajaa parijonosta eteenpäin, jos vauhti tuntui liian hiljaiselta. Ennalta-arvattava taktisuus kuuluu lajin ja pelin henkeen, mutta tarpeeton ennalta-arvaamaton edunanto ei”, Rantanen kokee.