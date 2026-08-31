Antti Ala-Rantala on ajanut urallaan lähes 650 voittoa.
Antti Ala-Rantala on ajanut urallaan lähes 650 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
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Antti Ala-Rantala karheana saamastaan edunantorangaistuksesta: "Toivottavasti linja pitää jatkossa"

Antti Ala-Rantalaa rangaistiin lauantaina Killerillä edunantamisesta tallikaverille.
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Antti Ala-Rantala
killerin ravit
Toni Rantanen
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