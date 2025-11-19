Antti Ala-Rantala osti yli puolet starteistaan voittaneen kylmäverisen – "Oikein mieluinen hevonen"

Antti Ala-Rantalan talli on vahvistunut 7-vuotiaalla kylmäveriruuna Kall Teknolla. Lähes 30 000 euroa ansainnut Kall Tekno on kilpaillut urallaan 19 kertaa voittaen starteistaan kymmenen. Ennätys on 27,0a lyhyeltä matkalta.”Heidi Hiltunen tästä minulle vinkkasi tullessani Bergsåkerin-reissulle vajaa kuukausi sitten. Katselin muutaman startin ja ajattelin, että tämä on pakko ostaa pois. Tosi hyvän juoksun hevonen teki viimeksikin oltuaan kolmas”, Ala-Rantala kertoo.Uransa aikana Mattias Djusen sekä Robert Dunderin valmennukssta kisannut Kall Tekno on ottanut kaikki voittonsa 4–5-vuotiskausilla. Yhdessä kohtaa hevosella oli yhdeksän voiton putki, mutta sitten terveysmurheet olivat astuneet kuvioihin. 6-vuotiaana startteja ei tullut lainkaan.”Takajalassa on ollut jännevamma. Viime keväänä hevonen oli vaihtanut omistajaa ja siirtynyt Dunderin treeniin. Nyt Kall Tekno on meillä ja käytimme sen heti klinikalla huollettavana. Laitoimme hiukan takavuohisia, ja nyt olen sitä ajellut. Oikein mieluinen hevonen”, Ala-Rantala sanoo.Starttaaminen Kall Teknolla aloitellaan Suomessa mahdollisesti joulukuussa. Vuosien aikana jo kymmeniä kylmäverisiä Ruotsista ja Norjasta ostanut Ala-Rantala aikoo kasata myös Kall Teknon ympärille omistajakimpan.”On siitä jo kyselijöitä ollut, että koska laitamme sen myyntiin”, valmentaja toteaa.