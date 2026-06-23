Antti Ala-Rantala pallolaajennuksessa – "Jo sunnuntaina aion ajaa Härmän vanhalla radalla kilpaa"
Antti Ala-Rantala sai sydänoireita maanantaina, kun rintaa ahdisti ja toinen käsi puutui. Vaimo Tiina Ala-Rantala päätti viedä miehensä Kauhavalta Seinäjoen keskussairaalaan.
"Lääkärin mukaan toiminta oli aivan oikea, sillä infarktia ei ehtinyt tapahtumaan", Antti Ala-Rantala kertoo.
"Tiistaina minut vietiin pallonlaajennukseen, koska yksi suoni sydämessä oli tukossa. Sepelvaltimot olivat onneksi kunnossa. Lääkäri totesi, ettei mitään vaurioita ehtinyt tapahtumaan."
Ajoissa tehdyn toimenpiteen ansiosta Ala-Rantalan sairauslomasta tuli vain kolmen päivän pituinen.
"Tämän viikon otan rauhallisesti, mutta jo sunnuntaina aion ajaa Härmän vanhalla radalla kilpaa. Lääkitystä toki tulee ja vaimo saa pitää huolen siitä", Ala-Rantala juttelee.
Antti Ala-Rantala aikoo ajaa myös maantaina Oulussa ja suunnitteli sairaalassa, mitä hevosia ilmoittaa keskiviikoksi Turun montélähtöön.