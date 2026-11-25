”Mutta jos tämä ei ole se malli, millä vaikeiden vuosien yli päästään, niin odotan konkreettisia ehdotuksia siitä, mikä se näillä reunaehdoilla on. Täytyy esittää vaihtoehto. Jo ensi vuodeksi rahoitus tippuu 4 miljoonaa, ja vuodesta 2028 ei saatu vielä mitään takeita”, Lehtisalo perustelee.