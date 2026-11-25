Antti Lehtisalo raviratojen kategorioinnista: ”Jos tämä ei ole se malli, täytyy esittää vaihtoehto”
Suomen Hippoksen hallitus esittelee 26.11. kokoontuvalle valtuuskunnalle raviratojen lisenssimalliin, jossa A-kategorian muodostavat Vermo, Turku, Lahti, Teivo, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio ja Oulu sekä mahdollinen Kaakon ratojen (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta) yhteenliittymä. Loput maakuntaradat jäävät B-kategoriaan.
”Ajatus on, että kahdeksan päärataa ja mahdollisesti Kaakon radat kantavat päävastuun ympärivuotisesta ravien järjestämisestä peliyhtiön ja urheilun tarpeisiin. Muutkin radat säilyvät ja tukevat pääratoja”, puheenjohtaja Antti Lehtisalo kiteyttää esityksen.
Hän tietää asian olevan herkkä ja puhuttaneen, koska lisenssimalli ohjaisi todennäköisesti myös tukia A-kategorian ratojen suuntaan.
”Vaikka ministeriöhän tukipäätökset tekee”, Lehtisalo huomauttaa.
Keskustelu jatkuu valtuuskunnassa, ja mielipiteet varmasti jakautuvat.
”Mutta jos tämä ei ole se malli, millä vaikeiden vuosien yli päästään, niin odotan konkreettisia ehdotuksia siitä, mikä se näillä reunaehdoilla on. Täytyy esittää vaihtoehto. Jo ensi vuodeksi rahoitus tippuu 4 miljoonaa, ja vuodesta 2028 ei saatu vielä mitään takeita”, Lehtisalo perustelee.
”Monta vuotta on jo yritetty. Alueilla teetettiin tehtävä, miten ne asian järjestäisivät. Jotain tuloksia syntyi, mutta kokonaisuutena järjestelmää ei saatu uudistettua. Pienenevät resurssit on pakko jakaa järkevällä tavalla, ja tämä on hallituksen ja operatiivisen puolen malli.”
Yksi soraääni kuului Lapista, kun Rovaniemen Ravirata Oy:n varapuheenjohtaja Mika Kuusela kertoi viime viikolla yhtiön vastustavan Rovaniemen sijoittamista B-kategoriaan. Forssan puolesta on esitetty useitakin huolestuneita kannanottoja.
”On tärkeää muistaa, että ravipäivien määrään kategoriointi ei suuresti vaikuta, vaikka tukiin vaikuttaisikin. Lapin maakunta on tärkeä, kuten kaikki muutkin maakunnat”, Lehtisalo vakuuttaa.
Päätös mahdollisesta ratojen lisenssimallista tehdään aikaisintaan ensi keväänä.
Kuninkuusravit toinen kuuma puheenaihe
Toinen valtuuskuntaa puhuttava asia on Kuninkuusravien haku vuosille 2029–31. Perinteisen järjestyksen mukaan vuorossa olisivat olleet Kuopio, Mikkeli ja Pori, mutta hallitus päätyi uusiin kriteereihin ja niiden pohjalta tehtyyn pisteytykseen vedoten esittämään isänniksi Turkua, Vermoa ja Mikkeliä. Esityksen pohjalta herää kysymys, järjestävätkö Kuninkuusraveja jatkossa vain A-kategorian radat, joihin Pori ei tällä tietoa lukeudu?
”Päävastuun Kuninkuusraveistakin kantavat varmasti A-radat, mutta missään ei ole kirjattu, etteikö järjestäjä voisi olla hyvässä kunnossa oleva B-ratakin”, Antti Lehtisalo vastaa.
”Edellytyksiin järjestää Kuninkuusravit vaikuttaa moni tekijä: erityisesti radan taloudellinen tilanne ja resurssit ja kaupungin ja ympäröivän maakunnan tuki. Meidän on pakko miettiä, mistä ala jatkossa rahoituksensa saa.”
Järjestäjäradalle Kuninkuusravit ei enää jatkossa ole välttämättä ihan samanlainen rahasampo kuin ennen, kun raviurheilun markkinointiyhtiö ottaa järjestelyistä roolia.
”Tietämättä yksityiskohtia ajatuksena on, että järjestävän radan lisäksi Kuninkuusraveista hyötyy sen alue ja koko suomalainen raviurheilu. Taloudellinen merkitys järjestäjäradalle on totta kai edelleen iso, mutta suuressa roolissa siinä on kaupungin ja maakuntaliiton tuki”, Lehtisalo visioi.
Mitä vuosien 2029–31 järjestäjäratoihin tulee, hallitus seisoo esityksensä takana, mutta sitä Lehtisalo ei halua tarkemmin tässä vaiheessa avata.
”Hakijaradat esittäytyvät itse valtuuskunnalle, ja oleellista on nyt, miten ne esittävät asiansa. Valtuuskunta tekee sitten päätökset.”
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii viimeistä kertaa Pekka Kaikkonen.
”Erityiset kiitokset Pekalle siitä, että hän on tuonut kaudellaan valtuuskuntaan yrittäjänä ja yrityksen johtajana talouden ja sen ennustettavuuden näkökulmaa”, Antti Lehtisalo kiittää.
Uuden puheenjohtajan valitsee uusi valtuuskunta keskuudestaan keväällä järjestäytyessään.
Valtuuskunnan syyskokous 26.11.2026
Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsee hallitukseen jäsenet kolmen erovuoroisen ja paikastaan kesken kauden luopuvan Timo Korvenheimon tilalle ja päättää vuosien 2029–31 Kuninkuusravien järjestäjäradat.
Kokous alkaa Vermossa torstaina 26.11. kello 12. Hevosurheilu raportoi kokouksesta verkossa ja ensi viikon lehdessä.