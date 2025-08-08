Antti Lehtisalo budjettiesityksestä: ”Sen suuntainen kuin meille keväällä viestittiin”

Valtiovarainministeriö julkisti tänään 8.8. budjettiesityksen vuodelle 2026. Siinä hevostalouden edistämiseen on varattu 26 992 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden budjetissa vastaava summa oli 31 092 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteiden ja suomenhevosen ns. joululahjarahan tuella loppusumma nousi kuitenkin 34 092 miljoonaan. Siinäkin oli laskua edellisvuoteen 5,1 miljoonaa.

Toteutuessaan tuore budjettiesitys tarkoittaisi, että vuonna 2026 alan olisi tultava toimeen 12,2 miljoonaa euroa eli 31,1 prosenttia pienemmällä rahoituksella kuin vuonna 2024, jolloin summa oli 39 192 miljoonaa euroa. Suomen Hippoksen puheenjohtajalle Antti Lehtisalolle esitys ei tullut kuitenkaan järkytyksenä.

”Esitys on sen suuntainen kuin meille keväällä viestittiin, mutta lopullisten lukujen pitää olla ihan muut. Muuten se on alalle iso järkytys”, hän kommentoi.

”Neuvotteluja maa- ja metsätalousministeriön on käyty koko vuosi, ja nyt alkaa keskustelu toimenpiteistä. Totta kai lähtöluvutkin pitää, erityisesti 2026:n osalta, saada ylöspäin, mutta kokonaisuus ensi vuottakin koskien on saatava lähelle tätä vuotta (34 092 miljoonaa). Töitä se vaatii. ”

Maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg vieraili Suomen Hippoksen valtuuskunnan viime kevätkokouksessa ja antoi kokousväelle rohkaisevan viestin:

”Te tiedätte keltaisen kirjan karmeat luvut, jotka on tehty tekniseen kehykseen. Nyt siellä on lukuja, joihin kukaan ei usko: ettäkö jo vuonna -28 hevossektori olisi lisenssimaailmassa pystynyt rakentamaan sellaisen kannattavan liiketoiminnan, joka tuottaa niin paljon osinkoja, että hevossektori niillä selviäisi?”

”Sen takia puoliväliriihessä tehtiin kirjaus, että keväällä -26 arvioidaan se, mitä uusi notifikaatio tuo tullessaan ja mitkä ovat ne tekniset kehykset, jonka Orpon hallitus jättää seuraavalle hallitukselle, pohjaluvut. Te olette erittäin hyvin nostaneet meille ja eri puolueille esille hevossektorin merkityksen, sitä työtä teidän on jatkettava”, Päivi Nerg opasti.

